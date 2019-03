Torna M.E.C.I. a Lariofiere, l’esposizione dedicata all’edilizia

Dal 29 al 31 il salone che richiama il pubblico di privati e tecnici per momenti di formazione e non solo.

ERBA – L’edilizia torna di scena a Erba: da venerdì 29 a domenica 31 marzo M.E.C.I. – Edilizia apre le porte ai visitatori a Lariofiere. Un salone moderno che richiama il pubblico dei privati e quello dei tecnici, in momenti di alta formazione e di novità del settore. La mostra è organizzata e promossa da ANCE Lombardia, ANCE Como e ANCE Lecco e Sondrio, in collaborazione con gli Ordini, i Collegi Professionali, le associazioni di categoria delle Province di Como, Lecco, Sondrio e Monza-Brianza, il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e l’Università Insubria.

Casa

Come ogni anno, il Salone accende i riflettori su un tema specifico; in questa 36esima edizione è la “Casa” a salire sul palco, considerata come bene-rifugio, un fattore su cui investire e credere. Il Focus Casa vuole presentare al pubblico e a tutti i professionisti del settore le opportunità di investimento immobiliare, le novità tecniche e fiscali, e tutte le frontiere di “abitazione”: anche il mattone è stato insidiato dai termini inglesi, infatti si tratterà delle tematiche del social housing e delle nuove frontiere della gestione dell’abitazione pubblica, ma anche ristrutturazione, risparmio energetico e domotica.

Un ricco programma di eventi

Il palinsesto di eventi e convegni è come ogni anno ricco di opportunità per i professionisti dell’edilizia: la rigenerazione urbana, con tutte le faccettature che una tematica ibrida tra gestione pubblica ed intervento privato possa generare; le novità normative, come il nuovo regolamento sull’invarianza idrica per la gestione delle acque piovane; ma tornano anche le tematiche relative alla gestione delle controversie. Il programma si arricchisce poi di case history di primo livello, andando a toccare le tematiche di rigenerazione urbana attraverso l’uso del vetro nell’architettura. Prosegue il programma per i tre giorni di manifestazione, con seminari tecnici rivolti ai professionisti. Il tema cardine dell’edizione numero 36 della Mostra di Erba verrà approcciato nella mattinata di sabato, affrontando temi normativi e portando esempi virtuosi dal territorio.

L’importanza della casa e di come viverci è sottolineata anche dal seminario riguardante la domotica, quale fattore di rapido intervento per l’adeguamento di immobili che ospitano anziani e diversamente abili. Una visione per il futuro che vede la casa sempre al centro.

L’esposizione è ricca di novità e gli espositori dell’edizione 2019 sono pronti ad accogliere i visitatori nei 3 giorni di apertura, mostrando i prodotti per intervenire sulla casa, per realizzare nuovi progetti e scoprire l’innovazione nel settore edile.

Il Fuori Salone a Lecco

Come prassi consolidata da ormai qualche edizione, MECI esce dall’ingresso principale e mette in programma un Fuori Salone a Lecco da fuoriclasse: l’architetto Marco Lavit porta la sua esperienza e il suo spirito innovativo in casa lecchese, in un incontro presso la Casa dei Costruttori di Lecco venerdì 29 marzo. L’occasione è quella di stimolare l’incontro tra i professionisti che orbitano nel settore edile, anche al di fuori della più classica formula della fiera, prendendo ispirazione dalle opere creative dell’architetto ospite dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli architetti in collaborazione con ANCE Lecco Sondrio e con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco.

Ingresso Gratuito previa registrazione su www.fierameci.it | infoline +39 031 637414. Apertura:

Venerdì 29 Marzo 2019 – 9.00 – 19.00

Sabato 30 Marzo 2019 – 9.00 – 19.00

Domenica 31 Marzo 2019 – 9.00 – 18.00