“ESG Excellence Awards”: l’evento di premiazione di Confindustria

Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con Open-es e UniCredit, hanno premiato le aziende più virtuose sulle dimensioni della sostenibilità

COMO/LECCO – Questa mattina, nella scenografica cornice del Castello di Casiglio a Erba, si è svolta la cerimonia di premiazione degli “ESG Excellence Awards”, prima edizione del contest promosso da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, con il supporto dell’alleanza Open-es e di UniCredit.

Al contest hanno partecipato oltre 40 aziende delle province di Como, Lecco e Sondrio. Tra queste imprese, riconosciute per il loro impegno concreto in tutte le dimensioni della sostenibilità, sono state selezionate 22 finaliste: A.D. TUBI INOSSIDABILI SPA, A.S.C.C. SRL, ASF AUTOLINEE SRL, CELLOGRAFICA GEROSA SPA, CORAPACK SRL, EUROTHERM SRL, FONTANA PIETRO SPA, FOMAS SPA, GENTIUM SRL, GRUPPO PONTIGGIA SRL, INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. SPA, IMPIANTI SPA, MAKER SRL, METALFAR PRODOTTI INDUSTRIALI SPA, OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE LAFRANCONI SPA, PENN ITALIA SRL, RAMPONI SRL, ROSA CATENE SPA, RXPACK SRL, SACCO SRL, SATINAL SPA, SISME SPA.

Le tre aziende che si sono distinte per le migliori performance ESG, aggiudicandosi il riconoscimento nelle categorie Piccola, Media e Grande Impresa, sono state rispettivamente MAKER SRL, IMPIANTI SPA e CELLOGRAFICA GEROSA SPA. La valutazione è avvenuta attraverso lo score ESG ottenuto dalle imprese sulla piattaforma Open-es, che consente alle aziende di misurare le proprie performance, condividere i dati con clienti e altri stakeholder, e individuare azioni concrete per migliorarsi. A questo punteggio si è aggiunto un bonus, ottenuto durante la presentazione dei singoli progetti al Castello di Casiglio. Le aziende vincitrici sono state premiate con la possibilità di partecipare al progetto “3Bee: a scuola di biodiversità” realizzato da 3Bee, una naturetech company specializzata nello sviluppo di tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità. Le imprese premiate avranno così l’opportunità di affiancare, per un anno, una scuola primaria del territorio in un percorso educativo dedicato alla biodiversità, che diventerà parte integrante delle loro iniziative di sostenibilità.

Dopo i saluti introduttivi di Francesco Pizzagalli, Vicepresidente Vicario con delega alla Sostenibilità di Confindustria Como, Elena Maria Carla Torri, Consigliere con delega alla Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio, e Luca Caldera, Responsabile Territorial Development Lombardia di UniCredit, l’evento è proseguito con interventi sull’importanza delle partnership per lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio, con la partecipazione di Manuela Lunetta e Ludovico Turazza, Open-es, e Barbara Sacchetto, ESG & Start Lab Italy, Expert Lombardia di UniCredit. Virginia Castellucci e Federica Nova, rispettivamente Head of Sustainability e Sustainability Specialist di 3Bee, hanno affrontato il tema della biodiversità al centro delle strategie di sostenibilità, focalizzandosi in particolar modo su rendicontazione e casi studio.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alle aziende che hanno presentato i loro progetti, seguite da una tavola rotonda a cui sono intervenuti Federica Giorgi, Responsabile Sostenibilità del Gruppo Lucefin, Federica Milani, Executive Assistant e referente Progetto “Sostenibilità” ed Emanuela Redolfi, Purchasing Manager del Gruppo Presezzi Extrusion, Francesco Carnelli, Responsabile Commerciale di ICMQ e Sergio Sgambato, Direttore di Diligentia. Moderatore del panel Pierdavide Montonati, Whatmatters srl Società Benefit.

L’evento è stata un’opportunità per scoprire le best practice e le strategie che stanno ridefinendo il nostro territorio oltre che l’occasione per stringere nuove collaborazioni e lasciarsi ispirare da progetti innovativi che potrebbero influenzare future iniziative.