Eureka! Premiati i vincitori dell’edizione 2026 della gara di costruzioni tecnologiche

L’evento promosso da Federmeccanica ha vissuto la fase finale all’istituto Marco Polo di Colico

Impegnati quasi 800 giovani studenti delle province di Lecco e di Sondrio

LECCO – I finalisti per le province di Lecco e di Sondrio della gara di costruzioni tecnologiche indetta da Federmeccanica, e declinata sul territorio da Confindustria Lecco e Sondrio, sono stati premiati ieri, martedì. A ospitare l’evento l’Istituto Marco Polo di Colico.

Quasi 800 giovani studenti delle province di Lecco e di Sondrio – suddivisi in 219 gruppi – hanno aderito all’edizione 2026 dedicata al tema della pneumatica. Alla gara finale hanno partecipato 27 gruppi in rappresentanza di altrettante scuole, per un totale di 126 studentesse e studenti.

Sul podio per provincia di Lecco:

Classe V: SCUOLA I.C. GALBIATE – SCUOLA PRIMARIA DI GALBIATE con il gioco SUPER MARIO MAX

Classe IV: SCUOLA I.C. MANDELLO – SCUOLA PRIMARIA ABBADIA LARIANA con il gioco MAKE GP

Casse III: SCUOLA I.C. TORRI TARELLI – SCUOLA PRIMARIA DI CHIUSO con il gioco FLIPPEREF.

Sul podio per provincia di Sondrio

Classe V: SCUOLA I.C. BERTACCHI DI CHIAVENNA – SCUOLA PRIMARIA DI SAN CASSIANO con il gioco LA BARCA DELLA LIBERTA’

Classe IV: SCUOLA I.C. DI TEGLIO – SCUOLA PRIMARIA DI TEGLIO con il gioco TINA E MILO’S RACE

Classe III: SCUOLA I.C. GARIBALDI CHIAVENNA – SCUOLA PRIMARIA GORDONA con il gioco SLITTA SPARA REGALI.

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I gruppi vincitori si sono aggiudicati un buono per l’acquisto di materiale scolastico. A tutti i partecipanti alle finali è stato consegnato un premio. La Giuria era formata dai componenti del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, da rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori e da alcuni imprenditori associati.

“Un progetto bellissimo – commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari -, che ogni anno ci dimostra quanto i giovani studenti siano pronti a mettersi in gioco – letteralmente – con entusiasmo autentico. Tra le tante iniziative che il sistema Confindustria promuove, a livello nazionale e territoriale, per entrare in dialogo con le nuove generazioni, questa si distingue per il suo approccio ludico: un modo efficace e coinvolgente per avvicinarsi agli studenti fin dalla giovane età. Un ringraziamento va a Federmeccanica, che ha creduto in questo progetto e ogni anno ci permette di rinnovare questo appuntamento. Grazie agli istituti e agli insegnanti che accompagnano i ragazzi in questo percorso, e grazie soprattutto a tutte le studentesse e gli studenti che hanno “giocato” con noi”.

“È stata una mattinata davvero bella, ricca di emozione e talento – evidenzia Federica Russo, Responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio -. I ragazzi si sono presentati con entusiasmo e hanno portato progetti di grande qualità, frutto di un impegno evidente non solo nei contenuti ma anche nella cura delle presentazioni. Si sono ingegnati, si sono messi in gioco. Questa è un’iniziativa che ci fa sempre molto piacere portare nelle nostre province, perché è coinvolgente ed emozionante. Ci permette di avvicinare gli studenti fin da giovanissimi a un percorso di orientamento concreto, capace di mettere in dialogo il mondo della scuola e quello del lavoro in modo diretto e stimolante”.

“Attraverso la costruzione di progetti di gioco – sottolinea il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti -, gli studenti coinvolti entrano in dialogo diretto con il mondo delle imprese: sono chiamati a ragionare in modo creativo, a lavorare in squadra, a dare forma concreta alle proprie idee. Per noi imprenditori, questa è un’occasione preziosa: costruire un rapporto con l’universo scolastico, incontrare le nuove generazioni e seminare curiosità verso il mondo produttivo. Non si tratta solo di orientamento, ma di un investimento nel futuro”.

Destinato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, il progetto Eureka! offre agli studenti un’esperienza coinvolgente all’insegna della creatività, della conoscenza e della scoperta, promuovendo la sperimentazione e l’autoapprendimento. Il progetto invita i ragazzi a mettere in gioco le competenze acquisite a scuola, utilizzandole in modo originale e creativo. Gli alunni, organizzati in gruppi di lavoro, sono chiamati a progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit di materiali fornito dagli organizzatori, lasciandosi ispirare dal tema proposto per l’edizione in corso. Ampio spazio viene lasciato all’inventiva e all’immaginazione: l’unico vincolo da rispettare è che il giocattolo realizzato sia mobile. Un’occasione unica per imparare facendo, collaborare, e dare forma concreta alle proprie idee.

Confindustria Lecco e Sondrio ospiterà quest’anno la finale nazionale del progetto. Appuntamento a Bormio il 20 maggio, con studentesse e studenti provenienti da tutta Italia.