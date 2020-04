Famiglie: 500 euro da Regione per mutuo prima casa o didattica a distanza

Regione Lombardia annuncia il varo del “Pacchetto Famiglia”

In tutto 16 milioni di euro in contributi per mutui prima casa o strumentazioni per gli studenti

MILANO – E’ stato chiamato ‘Pacchetto Famiglia’ e contiene delle misure con le quali Regione Lombardia vuole sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Famiglia Silvia Piani:“è un provvedimento pensato per quei nuclei familiari che hanno subito una contrazione del reddito” .

La Regione stanzierà complessivamente 16 milioni di euro per erogare contributi di due tipologie: 500 euro una tantum a famiglia per finanziare la rata del mutuo sulla prima casa oppure (in alternativa) 500 euro per l’acquisto di strumenti tecnologici (computer, tablet ect..) per la didattica a distanza degli studenti, costretti ad effettuare le lezioni da casa.

Le domande potranno essere presentate dal 4 maggio per una settimana attraverso il canale della Regione.