Federconsumatori Lecco, Roberto Erba eletto presidente all’unanimità

Il Direttivo riunito alla Camera del Lavoro della CGIL ha scelto all’unanimità il nuovo presidente dell’associazione dei consumatori lecchese

LECCO – L’avvicendamento alla guida di Federconsumatori Lecco avviene nel segno della continuità. Il Direttivo dell’associazione, riunito ieri, mercoledì, nella sede della CGIL Camera del Lavoro di Lecco, ha infatti eletto all’unanimità Roberto Erba nuovo presidente provinciale.

Volto storico del volontariato interno all’associazione, Erba raccoglie il testimone dopo anni di attività sul territorio lecchese, maturando un’esperienza diretta nell’assistenza e nella tutela di consumatrici e consumatori. La sua nomina, sottolinea Federconsumatori, si inserisce in un percorso orientato a consolidare la presenza dell’associazione in provincia e a rafforzarne il presidio a tutela dei cittadini.

Nel corso dell’assemblea non è mancato un momento di ricordo dedicato ad Alfredo Licini, storico presidente dell’associazione, scomparso prematuramente. Il Direttivo ha reso omaggio a una figura definita centrale nella crescita di Federconsumatori Lecco, riconoscendogli il merito di aver costruito nel tempo “un sistema solido di supporto e assistenza”, capace di diventare un punto di riferimento non soltanto sul piano tecnico e legale, ma anche sociale e politico per migliaia di cittadini lecchesi.

Ai lavori hanno preso parte anche Mario Santini, presidente di Federconsumatori Lombardia, Mauro Crimella, presidente del Direttivo, e Fabio Gerosa, segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco.

Nel nuovo mandato, Roberto Erba sarà chiamato a confrontarsi con un quadro economico e sociale sempre più complesso, caratterizzato da problematiche crescenti legate ai diritti dei consumatori e dalla necessità di garantire un supporto tecnico-legale sempre più specializzato.

“A Roberto Erba vanno i nostri migliori auguri per il prestigioso incarico – è stato il commento unanime emerso dal Direttivo –. Siamo certi che saprà portare avanti il lavoro con la dedizione che lo contraddistingue, onorando la missione dell’associazione e la memoria di chi l’ha guidata con passione prima di lui”.