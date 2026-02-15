Federfarma Lecco: rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2029

Nominate presidente e vicepresidente Gloria Cairoli e Marina Perini
Le cariche sono state assegnate lunedì 9 febbraio
LECCO – Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale Federfarma Lecco per il quadriennio 2026-2029. La votazione si è svolta venerdì 30 gennaio e l’assegnazione delle cariche è avvenuta durante la riunione del Consiglio Direttivo di lunedì 9 febbraio. Di seguito i componenti eletti.
Consiglio Direttivo
Presidente: Dott.ssa Gloria Cairoli
Vice-Presidente: Dott.ssa Marina Perini
Segretario: Dott. Silvio Brambilla
Tesoriere: Dott. Cosimo Giglio
Consigliere: Dott. Luigi Barbone
Consigliere: Dott.ssa Marta Braguti
Consigliere: Dott.ssa Massimo Mauri
Consigliere: Dott.ssa Patrizia Valsecchi
Collegio sindacale
Presidente: Rag. Baldassare Sangiorgio
Membro: Dott. Matteo Gatti
Membro: Dott. Giovanni Prudenzano
Collegio dei Probiviri
Dott. Maurizio Aldeghi
Dott. ssa Maria Bambina Fumi
Dott. ssa Antonella Perego
Responsabile Comitato Rurale Provinciale
Dott. Luigi Barbone
Responsabile Comitato Urbano Provinciale
Dott.ssa Marta Braguti