Federfarma Lecco: rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2029

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Farmacia

Nominate presidente e vicepresidente Gloria Cairoli e Marina Perini

Le cariche sono state assegnate lunedì 9 febbraio

LECCO – Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale Federfarma Lecco per il quadriennio 2026-2029. La votazione si è svolta venerdì 30 gennaio e l’assegnazione delle cariche è avvenuta durante la riunione del Consiglio Direttivo di lunedì 9 febbraio. Di seguito i componenti eletti.

Consiglio Direttivo

Presidente: Dott.ssa Gloria Cairoli
Vice-Presidente: Dott.ssa Marina Perini
Segretario: Dott. Silvio Brambilla
Tesoriere: Dott. Cosimo Giglio
Consigliere: Dott. Luigi Barbone
Consigliere: Dott.ssa Marta Braguti
Consigliere: Dott.ssa Massimo Mauri
Consigliere: Dott.ssa Patrizia Valsecchi

Collegio sindacale

Presidente: Rag. Baldassare Sangiorgio
Membro: Dott. Matteo Gatti
Membro: Dott. Giovanni Prudenzano

Collegio dei Probiviri

Dott. Maurizio Aldeghi
Dott. ssa Maria Bambina Fumi
Dott. ssa Antonella Perego

Responsabile Comitato Rurale Provinciale

Dott. Luigi Barbone

Responsabile Comitato Urbano Provinciale

Dott.ssa Marta Braguti