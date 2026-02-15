Federfarma Lecco: rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2029

Nominate presidente e vicepresidente Gloria Cairoli e Marina Perini

Le cariche sono state assegnate lunedì 9 febbraio

LECCO – Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale Federfarma Lecco per il quadriennio 2026-2029. La votazione si è svolta venerdì 30 gennaio e l’assegnazione delle cariche è avvenuta durante la riunione del Consiglio Direttivo di lunedì 9 febbraio. Di seguito i componenti eletti.

Consiglio Direttivo

Presidente: Dott.ssa Gloria Cairoli

Vice-Presidente: Dott.ssa Marina Perini

Segretario: Dott. Silvio Brambilla

Tesoriere: Dott. Cosimo Giglio

Consigliere: Dott. Luigi Barbone

Consigliere: Dott.ssa Marta Braguti

Consigliere: Dott.ssa Massimo Mauri

Consigliere: Dott.ssa Patrizia Valsecchi

Collegio sindacale

Presidente: Rag. Baldassare Sangiorgio

Membro: Dott. Matteo Gatti

Membro: Dott. Giovanni Prudenzano

Collegio dei Probiviri

Dott. Maurizio Aldeghi

Dott. ssa Maria Bambina Fumi

Dott. ssa Antonella Perego

Responsabile Comitato Rurale Provinciale

Dott. Luigi Barbone

Responsabile Comitato Urbano Provinciale

Dott.ssa Marta Braguti