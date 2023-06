Federmanager Lecco, Simone Chiappa eletto nuovo presidente

L’Ing. Chiappa guiderà l’Associazione per il prossimo triennio

“Proseguiamo il nostro lavoro con spirito associativo e moderno”

LECCO – Simone Chiappa è il nuovo presidente di Federmanager Lecco. Dopo l’assemblea annuale dello scorso 20 maggio il Consiglio Direttivo dell’Associazione in carica per il prossimo triennio (2023-2025) ha indicato il suo nuovo presidente nella figura dell’Ing. Chiappa che sarà affiancato dall’Ing. Gianfranco Bonfanti come Vicepresidente e dal Dott. Paolo Galbiati come Tesoriere.

Federmanager Lecco – che annovera oggi oltre 600 soci tra dirigenti e quadri in attività ed in pensione – è l’Associazione che maggiormente rappresenta a livello nazionale il mondo della Dirigenza, di cui si prende cura negli aspetti contrattuali e sindacali, previdenziali e sociali, professionali, culturali e di networking secondo valori di Responsabilità e Merito, Etica e Innovazione, Partecipazione e Leadership.

Il neo-Presidente Simone Chiappa, classe 1972, originario di Lecco e residente a Malgrate, ha un percorso accademico di estrazione tecnica – Badoni ed Ingegneria meccanica – e dal 2008 è dirigente in un’importante azienda metalmeccanica della provincia di Lecco con applicazioni nel settore Automotive ed attualmente Direttore di stabilimento con specifici focus sugli aspetti della produzione, operation e sicurezza. Associato all’ordine degli ingegneri della provincia di Lecco è stato attivo nelle commissioni Istruzione e Disciplinare, Coordinatore della sezione meccanici e della Commissione attività industriali.

“Desidero ringraziare i colleghi che hanno dato la disponibilità a far parte del nuovo Consiglio, gli associati e le persone della nostra struttura – ha dichiarato il presidente Chiappa – con entusiasmo inizio questo mandato 2023-2025 , con la promessa di mettere il massimo impegno ed esperienza al servizio dell’associazione. Abbiamo un’ottima squadra e il lavoro di chi ci ha preceduto ci fa partire da solide basi. E’ necessario proseguire il lavoro con uno spirito associativo moderno e attento a tutti i cambiamenti che il mercato del lavoro, le organizzazioni e il nostro territorio ci richiedono. L’associazione è il luogo dove tutti gli iscritti hanno la possibilità di portare il proprio contributo, poter crescere professionalmente, essere seguiti nei momenti di difficoltà ed arricchirsi umanamente. A voi tutti un augurio di buon lavoro”.

Il nuovo direttivo

Cariche triennio 2023-2025

Presidente: Simone Chiappa

Vicepresidente: Gianfranco Bonfanti

Tesoriere Paolo: Galbiati

Consiglio Direttivo: Gianfranco Bonfanti, Francesco Castelletti, Simone Chiappa, Clara Corti, Maurizio Crippa, Paolo Galbiati, Gianpietro Gandolfi, Roberto Lunardelli, Vergani Marco

Revisori dei Conti: Diego Bresciani, Graziano Colombo, Mario Molteni