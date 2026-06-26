Federmeccanica. Molinari nel Consiglio Generale, ora sono tre i rappresentanti di Confindustria Lecco e Sondrio

Rosa Molinari entra nell’organismo nazionale per il biennio 2026-2028 affiancando Marco Galbiati e Paolo Mainetti

Le congratulazioni del presidente Marco Campanari

LECCO – Si rafforza la rappresentanza di Confindustria Lecco e Sondrio all’interno di Federmeccanica. In occasione dell’assemblea annuale dell’associazione, svoltasi mercoledì 24 giugno, a Roma, l’imprenditrice Rosa Molinari, della Defremm, è stata eletta nel Consiglio Generale di Federmeccanica per il biennio 2026-2028.

Con il suo ingresso diventano tre gli imprenditori del territorio presenti nell’organismo nazionale: oltre a Molinari, ne fanno già parte Marco Galbiati, della Galbiati, e Paolo Mainetti, della Valtecne. I tre siedono anche nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio. Marco Galbiati ricopre inoltre il ruolo di presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica dell’associazione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, che ha rivolto un messaggio ai tre rappresentanti del territorio: “Ai tre colleghi faccio le mie congratulazioni e auguro buon lavoro, con la certezza che sapranno portare un importante contributo all’organismo nazionale, facendosi portavoce di un sistema industriale strategico e di primaria importanza per il nostro territorio. I temi che l’industria è chiamata ad affrontare sono numerosi e particolarmente complessi e l’impegno in ambito associativo è, a maggior ragione oggi, di importanza cruciale, e anche per questo li ringrazio”.

L’elezione di Rosa Molinari consolida così la presenza delle imprese lecchesi e sondriesi nei vertici di Federmeccanica, in una fase in cui il comparto metalmeccanico è chiamato a confrontarsi con sfide decisive, dalla competitività internazionale alla transizione tecnologica ed energetica.