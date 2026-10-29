Federmeccanica: un imprenditore di Confindustria Lecco Sondrio nell’Advisory Board

La nomina di Nicolò Casati è stata ufficializzata durante l’Assemblea generale a Bergamo

“Una responsabilità che accolgo con il desiderio di dare voce a chi, come me, crede nell’impresa, nelle persone e nel valore del lavoro”

LECCO – Nicolò Casati, Direttore Generale di Casati Srl e imprenditore associato a Confindustria Lecco e Sondrio – dove ricopre la carica di Rappresentante della Piccola Industria e di Consigliere della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica, e dove è stato in passato vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori – è stato nominato membro dell’Advisory Board di Federmeccanica in rappresentanza della Lombardia.

La nomina è stata ufficializzata durante l’Assemblea generale della Federazione dell’Industria Metalmeccanica Italiana, che si è tenuta nei giorni scorsi a Bergamo.

“Mi congratulo con Nicolò Casati per questa nomina e gli auguro buon lavoro – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari -. Siamo certi di poter contare sul suo impegno nel farsi portavoce delle istanze dei nostri territori a livello nazionale, insieme ai colleghi imprenditori Marco Galbiati e Rosa Molinari, che già siedono nel Consiglio Generale di Federmeccanica, oltre che nel nostro Consiglio di Presidenza”.

“Questo incarico è per me un onore, ma soprattutto una responsabilità che accolgo con grande emozione e con il desiderio di dare voce a chi, come me, crede nell’impresa, nelle persone e nel valore del lavoro – ha commentato Nicolò Casati -. Ringrazio sinceramente Federmeccanica con il Presidente Silvano Simone Bettini per la fiducia, oltre a tutte le persone che, in questi anni, hanno condiviso con me un pezzo di strada: non penso tanto al traguardo raggiunto, quanto al percorso che mi ha portato fin qui”.