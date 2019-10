Festival della Meccanica, il 16 l’inaugurazione della seconda edizione

Conto alla rovescia per il Festival della Meccanica

Incontri sul filo del tema “Sostenibile come l’acqua”

LECCO – E’ ormai alle porte il Festival della Meccanica 2019, organizzato dall’Associazione Festival della Meccanica, che dal 16 al 19 ottobre promuovere una serie di incontri sul filo del tema “Sostenibile come l’acqua”.

Inaugurazione il 16 ottobre

Si parte nella serata di mercoledì 16 ottobre con l’inaugurazione prevista a partire dalle ore 18.30 presso la sede di Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco. Dopo Laura Colombi, Presidente Associazione Festival della Meccanica, intervengono per i saluti iniziali Francesca Bonacina, vicesindaco comune di Lecco; Marco Galimberti, presidente Camera di Commercio Como-Lecco; Lorenzo Riva, presidente Confindustria Lecco e Sondrio e Luigi Sabadini, presidente Api Lecco.

Segue la tavola rotonda che prende il titolo dal Festival stesso, “Sostenibile come l’acqua”, e propone gli interventi di Gianni Bottalico, ASviS – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, SQS, Galvanica Ripamonti, Ghelfi Ondulati, Torneria Automatica Alfredo Colombo e Liberi Dalla Plastica. Modera Giancarlo Ferrario, direttore editoriale gruppo Netweek .

Giovedì 17 ottobre

Il Festival prosegue giovedì 17 presso la sede di Lecco di Confindustria Lecco e Sondrio, con l’incontro in programma dalle ore 9 alle 13 sul tema “Sostenibilità e Innovazione. Open Lab. Strategia 4.0: la sfida dell’impresa tra digitale e sostenibilità”, organizzato in collaborazione con Progetto SMART Interreg.

Venerdì 18 ottobre

Venerdì 18 dalle ore 9 alle 12.15, al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, la tavola rotonda “Scuola e lavoro: la proposta dei territori” vedrà confrontarsi imprese, mondo della formazione e dell’istruzione e studenti.

Dopo il saluto di Manuela Grecchi, prorettore Delegato Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano, intervengono RoadJob, Dallara Academy, Electro Adda, Tecnofar, Varo, Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano, Temporary, IIS A. Badoni, ITS Lombardia Meccatronica – Corso ITS “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” sede di Lecco, Progetto Alternanza Potenziata e Apprendistato – CFP Aldo Moro, oltre ad alcuni studenti. Modera Luca Orlando, Il Sole 24 Ore.

Sabato 19 ottobre

Il Campus del Politecnico ospiterà, sabato 19 dalle ore 09.30 alle 12, anche la tavola rotonda conclusiva sul tema “Idee per lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Intervengono Angelo Cortesi, Comitato Promotore Associazione Festival della Meccanica, Giovanni Pontiggia, Presidente BCC Brianza e Laghi, Marco Frey, presidente Global Compact Network Italia e Docente Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Cristina Gianfelici, Docente Università di Bologna, Carlo Andrea Biraghi, Gruppo di Ricerca progetto SIMILE – Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano, Claudio Lafranconi, Dirigente IIS P.A. Fiocchi e le aziende OMET e Monteco. Modera Diego Minonzio, direttore La Provincia.

Il saluto di chiusura del Festival è invece affidato a Giovanni Gianola, Vicepresidente Associazione Festival della Meccanica.

In piazza Cermenati

Sempre il sabato pomeriggio sono infine previsti alcuni eventi in piazza Cermenati a Lecco con La meccanica si fa arte: installazioni e sculture; Mobilità elettrica: esposizione e test drive di auto elettriche; Acqua fonte di vita; L’IIS Fiocchi e la sostenibilità. Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso libero.