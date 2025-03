Fiere Lombarde, da Regione 1,4 milioni per sostenere 46 progetti

20 mila euro per la Sagra delle Sagre e 40 mila per Fornitore Offresi Arredo&Design

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo

LECCO – Prosegue l’azione di Regione a supporto delle fiere lombarde. Sono infatti 46 gli eventi finanziati dal bando promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e denominato ‘Sostegno del sistema fieristico lombardo 2025’.

La misura mette in campo 1.459.696 euro attivando investimenti complessivi per circa 6,2 milioni di euro.

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il contributo sostiene gli eventi di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2025 e le manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

Nello specifico gli interventi finanziati riguardano, oltre alle attività di pubblicità e promozione della fiera e alla digitalizzazione dei servizi, anche la ricerca e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri, l’organizzazione di eventi collaterali o seminari e iniziative di approfondimento e la predisposizione di aree speciali della fiera destinate a specifici target di impresa come, per esempio, giovani, startup e designer.

In Provincia di Lecco verrà finanziata la Sagra delle Sagre per 20 mila euro. Contributi anche per Fornitore Offresi Arredo&Design a Lariofiere (40 mila euro).

A questo link l’elenco dei 46 progetti finanziati che interessano i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese.