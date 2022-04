Fimaa Lecco lancia lo sportello di consulenza immobiliare gratuita

Aperto il primo giovedì del mese: si parte il 5 maggio

“Offriremo risposte per cercare di fugare dubbi e incertezze”

LECCO – Uno sportello per offrire una consulenza gratuita sul mercato immobiliare e dare così una mano ai cittadini, che spesso si trovano “spaesati” di fronte a una materia complessa. In un’ottica di servizio e di apertura a tutto il territorio della provincia, Fimaa Lecco – che rappresenta gli agenti immobiliari di Confcommercio Lecco ed è l’associazione nazionale e provinciale di settore più rappresentativa – ha infatti deciso di aprire uno sportello gratuito, presso la sede di Confcommercio in piazza Garibaldi a Lecco, e fornire un supporto a quanti hanno intenzione di vendere e affittare o devono affrontare problematiche legate agli immobili. L’appuntamento è fissato per il primo giovedì del mese, dalle ore 10 alle ore 12 su prenotazione, chiamando il centralino dell’associazione (0341356911). Il primo sarà giovedì 5 maggio.

“L’idea nasce dalla volontà di offrire un servizio significativo in un momento di vivacità del mercato – spiega il presidente della Fimaa Lecco, Sergio Colombo – Lo sportello di consulenza gratuita è rivolto a tutti i cittadini e ai consumatori e sarà dedicato alle principali problematiche connesse all’acquisto o alla vendita di un immobile. Vogliamo portare un po’ di serenità per dare suggerimenti e consigli e così riuscire ad aiutare le persone a destreggiarsi tra le molte offerte presenti. Vorremmo anche evitare che le persone finiscano per affidarsi a operatori non qualificati: è importante che non si guardi solo all’immobile, ma anche all’intermediario a cui ci si affida per comprare o vendere, proprio per evitare spiacevoli sorprese”. E aggiunge: “Ci muoviamo in un’ottica di servizio per dare un sostegno concreto. Durante lo sportello offriremo risposte per cercare di fugare dubbi e incertezze. Siamo convinti che sia un’esigenza sentita e vogliamo fare la nostra parte in favore dei cittadini, proprio partendo dal nostro osservatorio privilegiato”.