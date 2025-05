Fimaa Lecco presenta i nuovi prezzi del mercato immobiliare 2025

Mercoledì 21 maggio alle 14.30 la presentazione a Palazzo del Commercio

L’evento annuale fa il punto sul comparto immobiliare lecchese, con dati, analisi e previsioni presentati dagli esperti del settore

LECCO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli operatori del settore immobiliare lecchese. Mercoledì 21 maggio, alle 14.30, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco, verrà presentata la nuova edizione della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia 2025”, a cura di Fimaa Lecco.

Un documento che negli anni si è consolidato come bussola per agenti e professionisti, utile a orientarsi tra valori di mercato, tendenze e nuove prospettive. A confermarlo è il : “Anche quest’anno abbiamo deciso di realizzare la ‘Rilevazione prezzi’ che rappresenta un punto di riferimento per agenti e operatori del settore. Ringrazio i relatori, tutti i partner e gli sponsor, oltre che la Commissione Listino che ha lavorato per realizzare questo strumento di lavoro che negli anni si è confermato sempre utile e prezioso”.

Uno sguardo al recente passato e uno proiettato in avanti quello offerto da Zambaldo, che analizza così l’andamento del comparto: “Il 2024 è stato un anno di sostanziale stabilità per il mercato immobiliare lecchese: le transazioni non hanno subito particolari variazioni, ma c’è stato un incremento di prezzi soprattutto riferito alle nuove costruzioni. La riduzione del costo del denaro ha comunque portato un maggiore interesse da parte di possibili acquirenti visto il miglioramento dell’accesso al credito”. E l’inizio del 2025, secondo i primi riscontri, lascia intravedere segnali incoraggianti: “Le previsioni per l’anno in corso sono orientate verso un ulteriore recupero dei volumi, spinte soprattutto da chi desidera acquistare una prima casa. Nei primi mesi del 2025 si segnala una maggiore fiducia da parte di chi si avvicina all’acquisto: i primi dati restituiscono un mercato dinamico, spinto soprattutto dai mutui più vantaggiosi. L’orientamento degli operatori sul mercato prevede un rialzo generale dei prezzi e del numero di compravendite”.

Il programma dell’evento prevede, dopo i saluti introduttivi, l’intervento di Daniele Galli, direttore commerciale di Affida, che tratterà il tema “Il mercato dei mutui: contesto attuale e possibili prospettive”. A seguire, Massimo Magni, ceo di Affitti Brevi Italia, si concentrerà su “Affitti brevi: dati, tendenze e opportunità per le agenzie immobiliari”.

Spazio quindi alla presentazione ufficiale della rilevazione 2025 da parte della Commissione Listino, guidata da Gianluca Locatelli, che illustrerà i dati aggiornati e le principali evidenze dell’indagine. Un lavoro frutto della collaborazione tra Fimaa Lecco e Fiaip Lecco, con il sostegno di numerosi enti del territorio: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri Lecco, con il patrocinio e il contributo di Alpl, il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e la sponsorizzazione di Ente Mutuo Regionale, Affida, Gestim, Ram e Securemme.

Un momento di confronto, ma anche un’occasione per fare il punto su un mercato in costante trasformazione, dove aggiornarsi è diventato imprescindibile.