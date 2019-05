Relatori delle aziende in cattedra per “Build your Future”

Coinvolti gli allievi dell’istituto Fiocchi di Lecco

LECCO – Studenti lecchesi protagonisti del progetto di alternanza Scuola Lavoro “Build your Future”, frutto della collaborazione tra Siemens e Adecco.

Fiore all’occhiello del progetto l’esperienza della classe 4^D indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” di Lecco, la cui attività principale, che si concluderà sabato 4 maggio, ha visto lo svolgimento di una particolare alternanza scuola-lavoro: non sono stati i ragazzi a recarsi in varie aziende, ma diversi formatori aziendali sono entrati in classe, sia per svolgere attività di docenza sia per guidare gli studenti in attività pratiche, affidate direttamente a loro.



I 17 ragazzi sono stati impegnati nell’ammodernamento – nell’ottica dell’industria 4.0 – di una macchina automatica già presente in istituto e realizzata diversi anni fa da Simecon azienda lecchese specializzata nella costruzione di macchine speciali di assemblaggio e controllo, per 100 ore formative complessive spalmate su un periodo di circa un mese, durante il quale le lezioni tradizionali sono state sospese.

Oltre ad Adecco, Siemens e Simecon hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa anche SMC Italia, azienda innovativa nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale, 2SAutomazione per la parte PLC e l’ITS Angelo Rizzoli (istituto di specializzazione tecnica post-diploma in area ICT e Smart Manufacturing) per la parte gestionale.