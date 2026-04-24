Fiocchi Munizioni, passo avanti sulla sicurezza: accordo tra azienda e sindacati

Sindacati soddisfatti per il rafforzamento del presidio: da 3 a 6 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

“Pensiamo che altre aziende debbano prendere esempio da questa scelta”

LECCO – Importante passo avanti sul fronte della sicurezza sul lavoro nello stabilimento di Fiocchi Munizioni. Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato con soddisfazione il raggiungimento di un accordo che porta da 3 a 6 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Un risultato che va oltre quanto previsto dalla normativa vigente e che, secondo le sigle sindacali, rappresenta un rafforzamento concreto del presidio interno sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le organizzazioni dei lavoratori sottolineano come la disponibilità dimostrata dall’azienda rappresenti un segnale di responsabilità e attenzione, in un percorso condiviso che coinvolge lavoratori e rappresentanze sindacali con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più sicuri e orientati alla prevenzione.

In un contesto generale in cui continuano a registrarsi infortuni e malattie professionali, i sindacati ribadiscono la necessità di investire con maggiore decisione su formazione, prevenzione e strumenti di tutela dei lavoratori.

“Pensiamo che altre aziende debbano prendere esempio da questa scelta”, sottolineano le sigle sindacali, richiamando la necessità di una maggiore responsabilità sociale da parte del sistema produttivo.

La sicurezza sul lavoro viene definita non un costo, ma un investimento fondamentale e un diritto imprescindibile per la tutela della vita e della dignità dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali auspicano infine che l’accordo raggiunto in Fiocchi possa rappresentare un modello positivo anche per altre realtà industriali, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza sempre più solida e condivisa.