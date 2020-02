Fiom Cgil, continuano i corsi di formazione per i delegati

Due giorni per conoscere meglio il mondo sindacale

Silvia Milani: “Vogliamo preparare al meglio i nostri delegati”

LECCO – Continuano i corsi di formazione per i delegati della Fiom Cgil. La Commissione Formazione della categoria provinciale dei metalmeccanici, composta da Silvia Milani, Domenico Alvaro, Renato Valsecchi e Maurizio Astorino, ha organizzato un seminario di due giorni per far conoscere meglio il mondo sindacale ai propri delegati.

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio venti delegati si sono trovati al Circolo Libero Pensiero per imparare nozioni sulla storia della Fiom e della Cgil, sulla struttura organizzativa, sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro e sui servizi che offre la Camera del lavoro.

“Stiamo continuando a organizzare corsi di primo accostamento per preparare meglio i nostri delegati, così che siano sempre più vicini al mondo del sindacato” afferma Milani, componente della segreteria provinciale della Fiom.

Durante il seminario sono intervenuti anche il direttore del Patronato Inca Cgil Lecco Antonio Galli, il direttore dell’Ufficio Vertenze Legale Gabriele Viganò e il responsabile dell’Ufficio Immigrazione Cgil Lecco Ass Casset. Inoltre è intervenuto anche Mario Venini, segretario generale dei metalmeccanici lecchesi dal 2003 al 2010. I delegati hanno poi visitato la Camera del lavoro lecchese e incontrato il segretario generale della Cgil provinciale Diego Riva.