Fiom Cgil Lecco. Nuovo contratto integrativo aziendale alla Cabagaglio di Sirone

Premio di risultato esteso a tutti i lavoratori, aumento dei buoni pasto e maggiorazioni per il lavoro notturno

“È doveroso riconoscere l’importante impegno economico dell’azienda nel soddisfare le richieste avanzate dal sindacato”

LECCO – La FIOM CGIL Lecco e le RSU aziendali hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo alla Cabagaglio di Sirone, storica azienda metalmeccanica lecchese articolata in due rami: il settore “Packaging”, specializzato nella produzione di imballaggi per l’industria cosmetica e alimentare, e il ramo “SpA”, dedicato alla realizzazione di cupole e fondi per bombole.

Grazie all’accordo, valido dall’anno in corso fino al 31 dicembre 2028, il premio di risultato, finora riservato ai dipendenti con maggiore anzianità, viene esteso a tutti i lavoratori dell’azienda (circa 90 persone). Il premio, interamente convertibile in welfare aziendale, sarà composto da una quota fissa di 150 euro netti, erogata nel mese di luglio, e da una parte variabile compresa tra 250 e 350 euro, in base all’inquadramento professionale, da corrispondere entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

L’intesa prevede inoltre l’aumento del valore del buono pasto giornaliero da 5 a 6 euro e una maggiorazione del 30% per il lavoro notturno, superiore a quella prevista dal Contratto Nazionale (25%).

“L’ottimo risultato raggiunto è frutto innanzitutto dell’impegno delle nostre quattro delegate sindacali, il cui lavoro è stato determinante – conclude Daniele Cecalupo – Un ruolo importante è stato svolto anche dalla compatta partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle quattro ore di sciopero, che hanno contribuito a sbloccare la trattativa. Va infine riconosciuto lo sforzo economico messo in campo dall’azienda per accogliere le richieste avanzate dal sindacato”.