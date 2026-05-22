Fipe Confcommercio Lecco: “Nameless a Lecco, una grande occasione per il territorio”

I pubblici esercizi esporranno gli stendardi “N” di Nameless e i locali proporranno drink, aperitivi e menu dedicati al festival

Il presidente Fipe Lecco Marco Caterisano: “Se sapremo fare squadra, Nameless potrà diventare una vera festa diffusa del territorio”

LECCO – Torna a Lecco, dove si erano svolto le prime due edizioni, il Nameless Festival, uno degli eventi musicali più conosciuti a livello internazionale. “Un appuntamento che richiama un pubblico giovane ma sempre più trasversale e che rappresenta una grande opportunità per promuovere il territorio su scala nazionale e internazionale – sottolinea il presidente Fipe Confcommercio Lecco, Marco Caterisano – Le stime parlano di circa 90.000 presenze complessive e un dato particolarmente significativo riguarda l’elevata incidenza delle prenotazioni e degli arrivi dall’estero”.

Per Fipe Confcommercio Lecco eventi di questo livello “rappresentano una leva importante per l’economia locale e per tutto il sistema dell’accoglienza”. Poi il presidente Caterisano aggiunge: “Un riconoscimento va ad Alberto Fumagalli che con visione e capacità organizzativa ha costruito negli anni un evento di respiro internazionale. In particolare abbiamo condiviso e apprezzato la sua idea di rendere il festival sempre più diffuso sul territorio. Per questo abbiamo scelto di sostenere e collaborare attivamente all’iniziativa”.

I pubblici esercizi aderenti esporranno gli stendardi “N” di Nameless: “Abbiamo invitato i locali a proporre drink, aperitivi e menu dedicati al festival. L’obiettivo è che chi arriva per il festival possa vivere il territorio nel suo insieme: Lecco, ma anche i Comuni limitrofi come Malgrate e le altre realtà del territorio. Questa edizione 2026 rappresenta una sfida importante, ma anche una grande occasione: se sapremo fare squadra, Nameless potrà diventare una vera festa diffusa del territorio”.