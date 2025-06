Flc Cgil Lecco, Stefania Viscardi nuova segretaria generale

Assemblea generale presso la Camera del Lavoro di Lecco

“Importanza del lavoro sinergico per promuovere una significativa crescita culturale e sindacale”

LECCO – Nella giornata di martedì, presso la Camera del Lavoro di Lecco, l’Assemblea Generale della Flc Cgil di Lecco ha eletto Stefania Viscardi come nuova segretaria generale. Il percorso sindacale di Stefania nella FLC di Lecco inizia nel 2015 come volontaria. Nel 2022 entra a far parte della segreteria, assumendo il ruolo di segretaria organizzativa.

Nella sua relazione programmatica, Stefania ha evidenziato l’importanza del lavoro sinergico per promuovere una significativa crescita culturale e sindacale. “In tutti questi anni, Stefania ha dimostrato competenza, dedizione e professionalità: qualità che siamo certi continueranno a contraddistinguere il suo percorso sindacale anche in questo nuovo e importante incarico. A Stefania vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro”.