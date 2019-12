FlixBus da due anni a Lecco e Calolzio, Bologna è la meta più gettonata

Bologna prima destinazione, seguono Firenze e Perugia

Ben quattro centri universitari nelle prime quattro posizioni

LECCO/CALOLZIO – FlixBus festeggia due anni a Lecco e Calolziocorte con un bilancio positivo: in un solo anno, la società di viaggi in autobus ha più che raddoppiato le prenotazioni sui collegamenti con le due città, complice la sempre maggiore popolarità dell’autobus quale alternativa di trasporto economica e sostenibile.

Bologna prima destinazione, Firenze e Perugia completano il podio. Nell’ultimo anno, i passeggeri FlixBus partiti da Lecco e Calolziocorte hanno prediletto, tra le destinazioni, Bologna, comodamente raggiungibile senza cambi. Seconda, nella classifica lecchese, è invece Firenze, mentre Perugia completa il podio posizionandosi al terzo posto. Seguono Parma, Pescara e Ancona, che si classificano quarta, quinta e sesta rispettivamente.

In particolare, la presenza nelle prime quattro posizioni di ben quattro centri universitari riflette il sempre maggior utilizzo del servizio di FlixBus da parte degli studenti fuorisede, che in virtù dei prezzi dinamici messi a disposizione dall’operatore possono approfittare di tariffe vantaggiose per ricongiungersi più spesso con amici e parenti.

A Lecco gli autobus FlixBus partono dal terminal di Via Balicco, mentre a Calolziocorte la partenza è da Corso Europa, all’altezza del civico 63.