Fnaarc Lecco protagonista a Young 2026 il prossimo 13 novembre

“Oltre l’algoritmo: il valore delle relazioni nella vendita”

Appuntamento alle 11.15 a Lariofiere con l’incontro rivolto agli studenti

LECCO – Gli agenti di commercio di Fnaarc Lecco saranno protagonisti di un incontro in programma venerdì 13 novembre alle ore 11.15 all’interno di Young 2026, il salone nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro ospitato a Lariofiere. Il titolo scelto è “Oltre l’algoritmo: il valore delle relazioni nella vendita”.

L’obiettivo dell’appuntamento, rivolto agli studenti che abitualmente prendono parte a questo evento di orientamento, è quello di mostrare i cambiamenti della professione di agente ma anche di evidenziare come questo lavoro sia ancora attuale nell’era dell’intelligenza artificiale proprio per la centralità delle relazioni umane e della capacità di interpretare bisogni ed emozioni, creando fiducia nei propri interlocutori.

“Questa iniziativa del 13 novembre è stata voluta e organizzata dal direttivo della Fnaarc Confcommercio Lecco – evidenzia la presidente Fnaarc provinciale Francesca Maggi -. In particolare, vogliamo evidenziare da un lato la possibile ricaduta occupazionale per i ragazzi di una professione, quella dell’agente di commercio, che continua a riscuotere grande interesse tra i ragazzi e le ragazze, e dall’altro il formato dell’incontro, che prevede un dialogo con tre agenti di commercio di diversi settori e diversa età i quali racconteranno la propria esperienza e saranno disponibili per domande e approfondimenti”.

Infatti all’incontro, in calendario nella sala 3 del padiglione C di Lariofiere, interverranno, oltre alla presidente Francesca Maggi, anche gli agenti di commercio (entrambi consiglieri Fnaarc Lecco) Clara De Marcellis e Sergio Valsecchi. E’ possibile per le scuole e gli studenti prenotare l’appuntamento del 13 novembre (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sala-3-pad-c-oltre-lalgoritmo-il-valore-delle-relazioni-nella-vendita-2002793332772).

Young è in programma quest’anno nei padiglioni erbesi di Lariofiere il 12-13-14 novembre. Tre giornate di eventi, laboratori, incontri e workshop dedicati all’orientamento, alla formazione e alle professioni del futuro per scoprire percorsi di studio, opportunità di lavoro e nuove competenze in un ambiente dinamico e stimolante.