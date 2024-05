Folltip.com: la rivoluzione nel mondo della ricettività è online!

Gli imprenditori Rota e Frabetti presentano la start up tutta lecchese che cambierà il mondo delle prenotazioni

Zero commissioni per gli albergatori, pagamenti entro le 24 ore

LECCO – E’ sbarcato in rete il 10 maggio Folltip.com il progetto tutto lecchese che promette di rivoluzionare l’esperienza di viaggio con un solo click grazie ad una nuova piattaforma digitale e a condizioni vantaggiose per host e ospiti.

La start up ideata da Mauro Frabetti e Massimo Rota imprenditori lecchesi, con il primo che è stato pioniere nel mondo del turismo, promette di essere un game changer nel settore.

“Abbiamo unito le nostre competenze per creare una piattaforma turistica per la ricettività operante a livello internazionale dedicata ad host, quindi albergatori, case vacanze, b&b, eccetera e ovviamente agli ospiti (guest), ossia chiunque abbia necessità di trovare sistemazione per vacanze, viaggi, svago, lavoro e altro”.

Cos’ha Folltip.com in più e di diverso rispetto alle piattaforme conosciute e presenti sul mercato?

“Tre cose principalmente: Folltip.com non fa pagare nessuna commissione all’host, i soldi non transitaranno sulla piattaforma e il pagamento avverrà entro le 24 ore, questo grazie alla collaborazione con Nexi per quanto riguarda le transazioni – spiegano Frabetti e Rota – Per aderire a Folltip.com è semplicissimo e servono pochi passaggi, basta registrarsi, inserire la propria struttura, aspettare l’ok e la messa online e da quel momento in poi si è attivi”.

Quale sarà e da dove deriverà il business di Folltip.com? “Deriverà dalle inserzioni pubblicitarie di grandi brand – spiegano – Nexi ha dato l’ok per supportarci relativamente alle transazioni, Avis autonoleggio è già presente, nel frattempo stiamo operando su altri fronti. Folltip.com è aperto a tutti i tipi di collaborazione, anche con enti e associazioni di categoria. Inoltre, siamo intenzionati a fornire ulteriori servizi, ad esempio, è in essere una trattativa con un’importante compagnia assicurativa che ci auspichiamo possa entrare a breve a far parte di questo progetto”.

La sfida è iniziata, Folltip.com lanciato ufficialmente il 10 maggio scorso si prepara a sfidare le regole del gioco nel vasto mondo della ricettività e dei viaggi. Con un’idea innovativa tutta lecchese, Frabetti e Rota si pongono l’ambizioso obiettivo di ridefinire il modo in cui host e ospiti interagiscono, offrendo un’esperienza di viaggio unica.