Fondazione Cariplo: bando “Emblematici” da 400 mila euro

Contributi fino a 80 mila euro per progetti mirati alla comunità

Ecco il nuovo bando di Fondazione Cariplo

LECCO – Fondazione Cariplo e le Fondazioni di Comunità lanciano un’iniziativa congiunta: ogni territorio provinciale avrà a disposizione 400 mila euro per quei progetti che vengono definiti “Emblematici Provinciali”, iniziative di particolare rilevanza per il territorio in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazioni Cariplo si avvale del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali province di intervento.

I progetti dovranno pervenire alla Fondazione comunitaria del Lecchese entro il 31 luglio 2019 e dovranno avere una dimensione economica non inferiore a 160.000 euro, con richiesta di contributo pari a 80.000 euro.

IL BANDO EMBLEMATICHE PROVINCIALI

Il Bando per gli interventi Emblematici Provinciali si riferisce a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo. La candidatura da parte degli enti deve rispondere ai requisiti di sussidiarietà ed esemplarità per il territorio ed esprimere valori filantropici e dimensioni idonei a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità di riferimento.

I SETTORI DI INTERVENTO

Potranno dunque essere ammessi a contributo, nell’ambito degli “Interventi Emblematici Provinciali”, i progetti e gli interventi selezionati coerenti con gli indirizzi delle aree filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo principalmente nei macro-settori: Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica.

Per il 2019 Fondazione Cariplo ha evidenziato nel Bando le Aree di Intervento

Sviluppo di comunità solidali, coese e sostenibili (welfare comunitario);

Benessere sociale ed economico dei cittadini del territorio;

la realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Le Fondazioni di comunità risorsa per i territori di comunità

Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità del progetto Fondazione Cariplo, di cui l’ultima costituita, la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana

Le 16 Fondazioni ad oggi, possono contare su un patrimonio di oltre 264 milioni di euro; in questi vent’anni hanno raccolto quasi 79 mila donazioni per un ammontare di oltre 179 milioni di euro e hanno erogato 359 milioni di euro a favore di oltre 35 mila progetti.

Giovanni Fosti, nuovo Presidente Fondazione Cariplo: “Le Fondazioni di Comunità promuovono a livello locale la cultura del dono e cercano di dare risposte concrete ai bisogni della comunità costruendo patti virtuosi tra donatori, organizzazioni del terzo settore ed enti pubblici. Il coinvolgimento diretto di chi vive il territorio, ne conosce i problemi e le potenzialità rappresenta il valore di questi particolari enti filantropici, tanto più efficaci quanto più sono in grado coinvolgere e attivare la cittadinanza nella soluzione dei problemi sociali, ambientali e culturali. Per questo motivo vent’anni fa Fondazione ha scommesso su di loro e continuerà a farlo anche in futuro”.

Tutti i documenti del Bando Emblematici Provinciali 2019 sono scaricabili dal sito www.fondazionelecco.org