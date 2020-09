Fondazione Comunitaria del Lecchese: nuovo presidente e nuovo CdA

Maria Grazia Nasazzi è la nuova presidente di Fondazione Comunitaria del Lecchese

Eletti il nuovo consiglio di amministrazione e i collegi

LECCO – Si sono insediati i nuovi organi della Fondazione comunitaria del Lecchese designati per il triennio 2020-22 dal Comitato di Nomina presieduto dal Prefetto di Lecco.

Il Consiglio di Amministrazione, nel pomeriggio di lunedì, ha eletto con voto unanime Maria Grazia Nasazzi presidente della Fondazione ed Enrico Rossi Vicepresidente.

Il Comitato di Nomina ed il Consiglio di Amministrazione hanno espresso riconoscenza

ai consiglieri uscenti per gli importanti risultati conseguiti in questi anni e, in

particolare, hanno manifestato unanime apprezzamento e profonda gratitudine per il

lavoro svolto dal presidente uscente Mario Romano Negri, alla guida della Fondazione

sin dalla sua costituzione avvenuta nel febbraio 1999.

“La Fondazione è un patrimonio dell’intera comunità lecchese”, ha dichiarato la

Presidente Nasazzi “che richiede di lavorare insieme con stima e cordialità

condividendo idee e progettualità, incrementando non solo il patrimonio economico ma anche quello relazionale. Patrimonio del quale il nostro territorio è

particolarmente ricco per costruire una società civile e un’economia del dono. Oggi la

sfida è generare processi non solo occupare spazi, in questo la nostra Fondazione ha

già fatto tanta strada”.

Con l’entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, la Fondazione

comunitaria riprende a pieno ritmo le proprie attività che la vedono impegnata su molti

fronti operativi, primo fra tutti la prosecuzione della campagna “Aiutiamoci 2.0” per la

ripartenza dei servizi dopo l’emergenza sanitaria.

GLI ORGANI RINNOVATI DI FONDAZIONE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Maria Grazia Nasazzi, vicepresidente uscente ed eletta presidente

Carlo Mario Mozzanica, consigliere uscente e membro della CCB di Fondazione Cariplo

Enrico Rossi, consigliere uscente e membro della CCB di Fondazione Cariplo

Anna Maria Ranzi, consigliera uscente e referente della rete provinciale dei musei

Laura Polo D’Ambrosio, in rappresentanza del circondario di Lecco

Francesca Colombo, in rappresentanza del circondario Casatese

Sara Vitali, in rappresentanza del circondario del Lago

Giovanni Combi, in rappresentanza del circondario Valsassina

Marco Brunod, indicato da Fondazione Cariplo e rappresentante circondario Meratese.

COLLEGIO DEI REVISORI

Alessia Bellomi – effettivo

Daniele Pezzini – effettivo

Francesco Galli – effettivo

Sara Pelucchi – supplente

Luca Spreafico – supplente

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Isidora Castenetto

Luigi Andreotti

Luigi Bolis