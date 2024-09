Food, Coldiretti: “+3% la produzione nazionale, ma l’Italian Sounding cresce di più”

Coldiretti si impegnerà sempre di più a proteggere e promuovere la vera identità della cucina italiana

“Fondamentale non abbassare la guardia contro i continui attacchi delle multinazionali “

LECCO – “La produzione alimentare italiana ha fatto registrare negli ultimi mesi una crescita del 3% a fronte di un calo generale dell’industria del 2,6%. Un segnale chiaro della forza e della qualità del made in Italy che continua a rappresentare un punto di riferimento nel mondo per eccellenza e autenticità gastronomica incarnata in particolare dalla Dieta Mediterranea” riferiscono da Coldiretti.

“Nonostante questi risultati positivi, è fondamentale non abbassare la guardia contro i continui attacchi delle multinazionali, che minacciano il nostro patrimonio culinario con prodotti che imitano la tradizione italiana e che danno vita al fenomeno dell”Italian Sounding’ che oggi vale oltre 120 miliardi di euro, con numeri in crescita costante negli ultimi 10 anni” afferma Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco.

“Questo fenomeno diffuso in tutto il mondo, rappresenta una vera e propria scalata ai prodotti italiani e punta a minare il valore e la reputazione delle nostre eccellenze alimentari. Un esempio recente e preoccupante è il lancio sul mercato inglese, da parte di una nota multinazionale straniera, di una versione in scatola della Carbonara, uno dei piatti più iconici della tradizione culinaria romana. Questo prodotto non solo ‘distorce’ la ricetta originale, ma rischia di confondere i consumatori spingendoli verso un’alimentazione lontana dai valori di qualità e genuinità che caratterizzano la cucina italiana” spiegano da Coldiretti.

La Carbonara è uno dei piatti simbolo, e secondo un’analisi Coldiretti su un’indagine Noto sondaggi, una delle più imitate tanto che il 56% degli italiani ha rilevato di essersi imbattuto in una versione “fake” dello storico piatto durante i loro viaggi all’estero. Queste imitazioni, spesso realizzate con ingredienti lontani dalla ricetta originale come il romano cheese, la panna e i piselli, danneggiano l’immagine del patrimonio gastronomico italiano.

Coldiretti, alla luce di queste continue minacce, si impegnerà sempre di più a proteggere e promuovere la vera identità della cucina italiana, sostenendo verso la popolazione i produttori locali e promuovendo i prodotti autentici che rispettano le tradizioni culinarie del Paese.

“La crescita della produzione alimentare italiana deve essere accompagnata da un impegno costante nella difesa del made in Italy, per evitare che ricette storiche e tradizionali finiscano per essere banalizzate e ridotte a semplici prodotti ultra-processati” conclude così Coldiretti.