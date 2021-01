Formazione 2021: ecco il piano di Confcommercio Lecco

Il presidente della società Cat Unione Lecco Srl, Angelo Belgeri, delinea la strategia

“Anche per il 2021 siamo pronti a fare la nostra parte per offrire corsi di qualità”

LECCO – Il protrarsi dell’emergenza Coronavirus ha di fatto imposto il blocco della formazione in aula offerta da Confcommercio Lecco e dal Cat Unione Lecco Srl, la sua società di consulenza e formazione.

Ma di certo non ha fermato la panificazione da parte dell’associazione di tutto quanto concerne un ambito così strategico, come spiega il presidente del Cat Unione Lecco, Angelo Belgeri: “Il valore della formazione è noto a Confcommercio Lecco: da anni sottolineiamo come sia una leva competitiva fondamentale per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Anche per il 2021 siamo pronti a fare la nostra parte per offrire corsi di qualità che rispondano alle richieste e alle esigenze delle aziende. Nelle scorse settimane, grazie all’ottimo lavoro dell’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco, abbiamo terminato la realizzazione del calendario 2021 contenente le nostre proposte. Un calendario pensato per dare risposte alla “fame di formazione” che hanno i nostri imprenditori e i nostri collaboratori. Un calendario ricco – già consultabile sul nostro sito e anche scaricabile in formato pdf – per cui abbiamo scelto lo slogan “Ripartire con la tua associazione”, proprio perchè siamo convinti di quanto sia importante essere a fianco dei nostri associati in un anno, il 2021, che ci aspettiamo ancora molto complicato. Gli imprenditori hanno voglia di ripartire e di “riaccendere” i motori delle loro attività: il nostro compito come Confcommercio, ma anche come Cat, è di essere pronti a dare loro una mano. In particolare sul fronte della formazione intendiamo svolgere appieno il nostro ruolo anche in queste settimane in cui non possiamo organizzare corsi in aula o nelle aziende”.

Ecco quindi che numerosi corsi, preparati per essere seguiti in presenza presso la sede di Confcommercio Lecco, sono stati riproposti in modalità online con collegamento tramite piattaforma Meet: “Crediamo sia una opportunità importante da cogliere al volo per le imprese che non vogliono “fermarsi”. Mi piace sottolineare che anche quest’anno molti corsi, grazie agli accordi dell’associazione con gli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, verranno rimborsati in tutto o in parte. Un accordo che Confcommercio Lecco e Cat hanno fortemente voluto per agevolare il più possibile le aziende che ritengono importante la formazione continua e che in questo momento devono comunque contenere i costi”. In particolare per il 2021 sono disponibili 3 corsi rimborsati al 100%, 18 al 50%, mentre tutti i corsi di sicurezza e igiene sono rimborsati all’80%.

A fianco di queste proposte c’è poi il ricco catalogo di e-learning realizzato grazie alla collaborazione con Interattiva, partner a livello nazionale scelto proprio per il suo valore. Già nel 2020 sono stati numerosi i corsi online erogati tramite il Cat grazie a questa piattaforma: 335 corsi con quasi 13mila visualizzazioni della relativa pagina. “L’e-learning rappresenta sicuramente una opportunità anche per le imprese del terziario di mercato. Si tratta di una modalità molto apprezzata, che permette di formarsi online con una libertà di tempi e orari maggiore. Crediamo che anche per il futuro, quando supereremo l’emergenza Covid-19, la formazione online sarà importante e continuerà a integrarsi con quella in aula”.

Già oggi i corsi online proposti coprono le principali aree di interesse per le attività e consentono, ad esempio, di adempiere agli obblighi formativi per quanto concerne sicurezza sul lavoro e Haccp; di migliorare le proprie competenze su lingue e soft skills; di avere le corrette informazioni in materia di privacy/Gdpr. Per conoscere le opportunità basta entrare nella piattaforma, sfogliare il catalogo, scegliere il corso che si vuole frequentare e procedere all’acquisto. Tutto semplice e intuitivo, tutto orientato a una formazione efficace, mirata e di qualità come nella tradizione consolidata di Confcommercio Lecco.