Fornitore Offresi 2026: a Lariofiere tutto pronto per la 17^ edizione

Il salone della subfornitura meccanica apre il 19 febbraio fino al 21

Galimberti: “La fiera sarà catalizzatore di opportunità per le aziende partecipanti”

ERBA – Tre giorni di esposizione e di incontri dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuoveranno le proprie attività e avranno l’opportunità di allacciare nuovi rapporti d’affari facendo networking. Questi sono i principi alla base della 17^ edizione di Fornitore Offresi che si terrà al polo fieristico di Lariofiere dal 19 al 21 febbraio.

La manifestazione è cresciuta di anno in anno e oggi si annovera tra le tre fiere più importanti del settore meccanico in Italia. Rispetto la passata edizione sono aumentate le imprese dirette partecipanti appartenenti al settore metalmeccanico infatti in totale saranno 364, più 120 indirette e 5 testate di settore che partecipano come media partner.

A fare gli onori di casa alla manifestazione della Meccanica d’Eccellenza, il neo presidente di Lariofiere, Marco Galimberti: “Ringrazio in primis Camera di Commercio Como-Lecco perché con la loro abbiamo costituito un importante partnership sull’internalizzazione. Ringrazio anche le associazioni di categoria che grazie alla loro condivisione di questo momento accompagnano il paese a questo importante appuntamento”.

“Fornitore Offresi nasce proprio con lo scopo di far incontrare domanda e offerta, mettendo in contatto le imprese di subfornitura meccanica con le imprese committenti. La fiera vuole essere un vero e proprio catalizzatore di opportunità in grado di supportare il processi di trasformazione in corso facendo una rete comune”.

“Quest’anno è stato un anno molto importante in termini di crescita e già a dicembre avevamo il sold out. Tale segnale testimonia quanto le aziende credono a questa manifestazione. La metalmeccanica, inoltre, è uno dei settori economici più importanti in Italia e nel nostro territorio. I dati aggiornati ci offrono un quadro chiaro del comparto: in provincia di Lecco ci sono ben 1956 imprese attive del metalmeccanico e rispetto al numero complessivo delle imprese, il lecchese è al primo posto sia a livello regionale che nazionale. Como con le sue 2009 imprese metalmeccaniche si colloca al decimo posto in Lombardia”.

Galimberti sottolinea, inoltre, il ruolo di Lariofiere come collante per le imprese nostro territorio che stanno attraversando una fase di profonda trasformazione. Fornitore Offresi deve perciò essere visto come sfida ed opportunità per aprire nuove porte a chi saprà investire in qualità, innovazione e sostenibilità. Per questo ci saranno diversi momenti di networking.

Il primo è il convegno di giovedì 19 febbraio che si terrà alle 16:30: ‘La filiera meccanica tra scenari globali e nuove strategie di tenuta e sviluppo’ con il vicedirettore esecutivo di Radio 24, Sebastiano Barisoni, l’economista Franco Bruni, il presidente di Federmeccanica, Marco Galbiati, e l’economista Fedele De Novellis. Il secondo al termine della giornata espositiva di venerdì 20 febbraio per ampliare la propria rete professionale.

Accanto a Galimberti, Ilaria Bonacina ha presentato l’evento in qualità di membro di giunta della Camera di Commercio Como-Lecco: “Siamo sempre molto orgogliosi di venire a queste fiere che vanno vedere quanto il nostro territorio, le nostre aziende, le nostre persone siano attive. Il legame tra Camera di Commercio e Lariofiere è sempre molto forte. Dal 2009 questa manifestazione da lustro al nostro territorio e non solo perché abbiamo anche tanti espositori e visitatori stranieri”.

“Infatti, la Camera di Commercio Como-Lecco è molto attiva sul settore dell’internazionalizzazione ed è ben riconosciuta anche sul territorio nazionale da Union Camere. Inoltre, ci sono molto bandi attivi per le fiere sia nazionali che estere e per aiutare le nostre imprese ad aprirsi ancora di più. A Fornitore Offresi abbiamo organizzato e coordinato la visita in fiera di una delegazione di buyer internazionali provenienti da tutta Europa. È molto soddisfacente per la Camera avere così tanti espositori quest’anno e vedere che anche i visitatori che stanno aumentando di edizione in edizione”.

Anche il neo presidente di Confartigianto Imprese Lecco, Davide Riva, ha ringraziato la Camera di Commercio e Lariofiere: “Quest’anno dal nostro territorio parteciperanno 22 aziende. Ringrazio i nostri associati perché dimostrano che non si fa più azienda all’interno di casa nostra, ma abbiamo imparato ad uscire e aprirci superando queste micro paure di esporci e guardare all’estero. I numeri sono abbastanza confortanti. Al presidente Galimberti chiedo di non mollare mai la presa su queste iniziative e di includere anche altri settori per creare una nuova fiera di confronto. Alla Camera di Commercio chiedo di continuare a fare questi sforzi per la nostra partecipazione a queste manifestazioni”.

Infine, l’amministrazione delegato di Cia Automation and Robotics Srl, Angelo Galimberti, ha parlato della sua esperienza come espositore a Lariofiere: “Nell’1982 ho fondato l’azienda e partecipo a questa manifestazione dagli albori. Quest’anno abbiamo deciso di fare un’esposizione diversa dal solito, oltre al primo robot antropomorfo porteremo anche soluzioni innovative che abbiamo sviluppato in vari settori e non vediamo l’ora di mostrare a chi verrà”.

L’ingresso a Lariofiere è gratuito previa registrazione al sito www.fornitoreoffresi.com, la manifestazione è aperta dalle 9 alle 18 dal 19 al 21 febbraio.