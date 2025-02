Fornitore Offresi. A Lariofiere si è aperta la 16^ edizione

Dal 13 al 15 febbraio il salone della subfornitura meccanica

Un luogo dove domanda e offerta possono incontrarsi, un punto di riferimento per le aziende del settore

ERBA – Si è aperta oggi, 13 febbraio, la 16^ edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della subfornitura meccanica riconosciuto come un evento di riferimento per il settore. Un luogo dove domanda e offerta possono incontrarsi, un punto di riferimento per le aziende che operano nelle lavorazioni meccaniche, elettromeccaniche, meccatroniche, robotiche e nelle automazioni industriali.

L’edizione 2025 ha fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda la partecipazione: 343 le aziende di settore espositrici dirette, 140 le aziende rappresentate, sia italiane che estere, 5 testate di settore media partner. Una partecipazione che riflette la volontà delle aziende di investire in nuove opportunità di sviluppo, nonostante le attuali sfide economiche globali.

Fornitore Offresi si distingue per un’offerta espositiva di rilievo, un’occasione imperdibile per le aziende desiderose di presentarsi al mercato globale. In questo contesto dinamico si sviluppano relazioni d’affari solide e durature. Gli incontri B2B, la cooperazione tra le aziende, il processo di internazionalizzazione, l’approfondimento sulle tecnologie emergenti e l’innovazione saranno i temi trainanti.

Il Salone ha già aperto i battenti e oggi, giovedì 13 febbraio, alle 17.30 è in programma il primo momento di riflessione con l’evento “Economia, mercati, occupazione e IA: scenari e prospettive” che vedrà la partecipazione del giornalista esperto di economia Sebastiano Barisoni e l’economista Giulio Sapelli che dialogheranno sugli scenari del mercato interno e internazionale, segnati dalla congiuntura economica che rimarca il paradosso del perdurante mismatch occupazionale per poi volgere lo sguardo alle opportunità che l’IA offre per sopperire alla mancanza di personale.

Venerdì 14, al termine della seconda giornata (ore 17.45), è in programma una serata Networking dedicata alle aziende espositrici. Un’opportunità unica per ampliare la propria rete professionale e scoprire nuove opportunità di mercato, unica per connettersi, condividere idee e creare sinergie di business in un ambiente informale.

