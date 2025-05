Fortunato Trezzi confermato presidente del Consorzio Agrario Lombardo

“I Consorzi Agrari hanno sempre contribuito allo sviluppo dell’agricoltura e del territorio”

Ecco il nuovo direttivo

LECCO/COMO – Fortunato Trezzi è stato confermato alla presidenza del Consorzio Agrario Lombardo, realtà storica al servizio degli agricoltori e del territorio da oltre un secolo. Con 36 punti vendita, oltre 100 dipendenti e una presenza radicata in Lombardia, il Consorzio si conferma un punto di riferimento per il settore primario, offrendo non solo prodotti legati all’agricoltura tradizionale – come concimi, fertilizzanti, mangimi e macchinari – ma ampliando la propria proposta con alimentari, articoli per il giardinaggio e accessori per animali d’affezione.

Trezzi, allevatore di Alzate Brianza, presidente di Coldiretti Como-Lecco e Anafibj, ha sottolineato l’importanza di coniugare passato e futuro: “Nati tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, i Consorzi Agrari hanno sempre contribuito allo sviluppo dell’agricoltura e del territorio. Oggi, pur mantenendo salde le nostre radici, guardiamo con fiducia alle nuove generazioni: molti giovani stanno rilevando le aziende di famiglia, altri ne avviano di nuove con spirito imprenditoriale. Il nostro obiettivo è sostenerli, innovando senza dimenticare la nostra storia.”

La visione del Consorzio “riflette un’agricoltura dinamica, capace di affrontare le sfide del mercato puntando su sostenibilità, tecnologia e valorizzazione delle filiere locali. Il Consorzio Agrario Lombardo, sotto la sua guida, si impegnerà a rafforzare il legame con gli agricoltori, promuovendo servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze del territorio. Un’azienda fatta di valori e persone, pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua centenaria storia”.

Di seguito la nuova composizione del consiglio:

Presidente: Trezzi Fortunato

Vice Presidente: Borella Gabriele

Caldera Emilio, Castelli Pietro, Codega Michele, Colombi Giancarlo, Colombo Pietro Luca, Cugnaschi Gianni, Dui Guerrino, Eustacchio Andrea, Facchinetti Davide, Facchinetti Marco, Facchinetti Mario Carlo, Lazzarini Elena, Pizzocchero Roberto, Plebani Pietro Cristian, Porto Mattia, Vicini Martina