FP Cgil Lecco in congresso: Tramparulo confermato segretario

Con voto unanime, Catello Tramparulo rieletto segretario della FP Cgil Lecco

“Necessario un piano straordinario per l’occupazione che rimetta al centro il valore del lavoro”.

LECCO – Con 22 voti favorevoli (sui 22 presenti dei 25 aventi diritto), l’Assemblea Generale eletta dal XII Congresso della Funzione Pubblica CGIL di Lecco, tenutosi il 14 dicembre , ha riconfermato Catello Tramparulo come segretario generale.

“L’esperienza della pandemia ha messo in evidenza l’importanza e il ruolo de servizi pubblici: è necessario un piano straordinario per l’occupazione che metta al centro il valore del lavoro pubblico, solo così sarà possibile cogliere le opportunità contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ridisegnando un sistema di welfare pubblico, universale e solidaristico” afferma Tramparulo, classe 1974, per la seconda volta alla guida della categoria.

In vista dello sciopero generale di venerdì 16 dicembre, Tramparulo dichiara: “Nella Legge di Bilancio non troviamo nessuna risposta concreta alle proposte avanzate delle organizzazioni sindacali, anzi, ancora una volta ad essere penalizzati sono lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Lo sciopero rappresenta una risposta importante verso il Paese”.