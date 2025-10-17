Frontalieri. 131.332 mila euro destinati a Lecco per migliorare servizi e infrastrutture

L’obiettivo è sostenere progetti e opere pubbliche nei territori di confine

LECCO – Regione Lombardia trasferisce 14.173.000 euro a Province e Comunità Montane, sulla base del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a titolo di “ristorno fiscale” per le imposte a carico dei lavoratori frontalieri. Lo annunciano il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore agli Enti locali, Montagna e Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, a seguito dell’approvazione in Giunta della delibera di ripartizione delle risorse ai territori.

“I frontalieri lombardi – spiegano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – ogni giorno mettono a disposizione della vicina Confederazione elvetica le proprie competenze, capacità e professionalità, portando nei processi dei diversi Cantoni quel distintivo ‘saper fare lombardo'”.

“Le leggi vigenti – proseguono Fontana e Sertori – prevedono criteri chiari affinché il ritorno fiscale delle imposte versate dai lavoratori frontalieri torni ai territori di confine, destinato a finanziare opere e progetti nelle Comunità Montane e nelle Province in cui ricadono i Comuni di frontiera. A queste risorse si aggiungono quelle versate direttamente ai Comuni di frontiera dove la percentuale di frontalieri è inferiore al 3% della popolazione residente“.

“Si tratta di risorse importanti – sottolineano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – che potranno essere impiegate per interventi concreti nei territori di frontiera, dove i frontalieri vivono, dormono e da cui, ogni giorno, partono spesso di buon mattino per lavorare nella vicina Svizzera“.

Regione Lombardia ha deciso di erogare l’importo in un’unica soluzione a Comunità Montane e Province, relativo alla quota derivante dal ristoro fiscale delle imposte, prevedendo al contempo che le Province beneficiarie distribuiscano le quote spettanti ai singoli Comuni coinvolti nei progetti definiti nei piani provinciali: il 50% come anticipazione e il restante 50% al termine dei lavori, previa verifica della corretta esecuzione degli interventi.

“Si tratta di risorse – spiega l’assessore Sertori – che ogni anno vengono erogate ai territori in un’unica soluzione. Resta fermo il vincolo, per i progetti locali, di trasmettere alla Direzione generale competente, entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione dei fondi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l’atto con cui viene approvato il dettaglio della programmazione e la relativa tempistica di attuazione dei lavori realizzati con i fondi derivanti dai ristorni. Il meccanismo dei ‘ristorni’ sarà in vigore fino al 2033” conclude l’assessore Sertori.

“Si tratta di un provvedimento di grande importanza – sottolinea l’assessore Alessandro Fermi – perché mette a disposizione dei territori risorse significative destinate a finanziare interventi e servizi a beneficio delle comunità locali. Sarà ora fondamentale che gli enti beneficiari le impieghino in maniera efficace, traducendole in opere e servizi capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo delle zone di confine. I frontalieri comaschi rappresentano una presenza consistente nei Cantoni svizzeri, e attraverso questi ristorni si restituisce valore ai territori di appartenenza dai quali quotidianamente partono per lavorare”.

Di seguito il riparto dei fondi per Comunità Montane

Valli del Lario e del Ceresio (CO) 189.181 euro;

Lario Intelvese (CO) 73.483 euro;

Triangolo Lariano (CO) 1.180.432 euro;

Lario Orientale-Valle San Martino (LC) 129.769 euro;

Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera (LC) 186.054 euro;

Valchiavenna (SO) 429.958 euro;

Valtellina di Sondrio (SO) 367.419 euro;

Valtellina di Morbegno (SO) 146.967 euro;

Valtellina di Tirano (SO) 206.380 euro;

Alta Valtellina (SO) 306.443 euro;

Valle Camonica (BS) 54.722 euro;

Valli del Verbano (VA) 494.061 euro.

Qui, invece, la suddivisione delle risorse per Province