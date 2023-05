Galas Academy, un successo l’Open Day di domenica

“È stato un privilegio aprire le porte della nostra scuola ai futuri alunni e alunne”

LECCO – Domenica si è svolto con grande successo l’Open Day presso la prestigiosa Galas Academy di Lecco, una scuola con una lunga tradizione ed esperienza nel settore della formazione di parrucchieri, estetisti e massaggiatori. L’evento ha offerto ai futuri alunni e alle loro famiglie l’opportunità di scoprire da vicino la struttura situata in via Roma e i programmi didattici di questa rinomata istituzione.

Situata nel cuore di Lecco, la Galas Academy vanta una reputazione di eccellenza nel campo della formazione professionale. Fondata oltre trent’anni fa, la scuola ha un ricco patrimonio di conoscenze e una vasta rete di alunni di successo che sono entrati nel mondo del lavoro con grande competenza e abilità.

Durante l’Open Day, i visitatori hanno avuto l’occasione di esplorare i laboratori di formazione all’avanguardia della scuola: dalle postazioni per la cura dei capelli alle cabine per i trattamenti estetici e alle sale per i massaggi, ogni ambiente è studiato per garantire un’apprendimento pratico e coinvolgente.

I docenti e il personale della Galas Academy hanno guidato i visitatori attraverso un tour approfondito, presentando i vari programmi di studio offerti. Dalle tecniche di taglio e styling dei capelli alle tecniche di trucco e depilazione, fino alla pratica dei massaggi rilassanti e terapeutici, la scuola ha dimostrato di offrire una formazione completa ed esaustiva in tutti i settori del settore beauty e benessere.

Durante l’evento, i futuri studenti hanno potuto anche assistere a dimostrazioni dal vivo tenute dagli esperti della Galas Academy. Queste sessioni pratiche hanno permesso loro di vedere le competenze dei docenti in azione e di comprendere appieno le opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale offerte dalla scuola.

“È stato un privilegio aprire le porte della nostra scuola ai futuri alunni e alunne – ha dichiarato la Direzione della Galas Academy – L’Open Day è stato un successo e abbiamo potuto mostrare i programmi con le diverse attività e corsi attraverso prove pratiche sia per parrucchierìi, estetisti e massaggiatori. Ci siamo impegnati a fornire un’istruzione di qualità, un ambiente di apprendimento stimolante e tutte le risorse necessarie per far crescere i nostri studenti in professionisti altamente competenti. E dopo questa giornata possiamo dire di avere una buona possibilità di incrementare le iscrizioni per il prossimo anno”.

In conclusione, l’Open Day della Galas Academy di Lecco, che vanta 70 alunni e punta ad incrementare le iscrizioni, ha confermato la sua posizione come un punto di riferimento per la formazione di parrucchieri, estetisti e massaggiatori. Grazie alle sue strutture all’avanguardia, al corpo docente competente e alle forti connessioni con l’industria, la scuola si impegna a offrire agli studenti una solida base di conoscenze e competenze per intraprendere una carriera di successo nel settore della bellezza e del benessere.