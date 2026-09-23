Gallerie SS36 e SS38 senza copertura telefonica, Confindustria Lecco Sondrio chiede risposte

La copertura telefonica nelle gallerie della SS36 e della SS38 era tra gli investimenti legati alla legacy olimpica

“Da Lecco a Colico il telefono resta inutilizzabile per circa 40 chilometri”

LECCO – La ripresa delle attività dopo la pausa estiva riporta a galla una criticità che sembrava destinata a essere superata: la copertura telefonica nelle gallerie della Strada Statale 36 e della Strada Statale 38. A sollevare nuovamente la questione è Confindustria Lecco e Sondrio, che chiede di capire perché un servizio indicato tra gli investimenti legati alla legacy olimpica, oggi, non sia più garantito.

Il problema riguarda in particolare chi percorre la SS36 in direzione della Valtellina. Dall’ingresso nel tunnel dell’attraversamento di Lecco, secondo quanto evidenziato da Confindustria, il telefono diventa di fatto inutilizzabile per circa 40 chilometri, fino a Colico, e viceversa. Una situazione che, viene sottolineato, interessa tanto chi si sposta per lavoro quanto chi percorre queste strade per turismo o per altre necessità.

A intervenire è Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, che richiama quanto era stato annunciato prima dei Giochi Olimpici Invernali sul fronte delle infrastrutture immateriali. Tra queste, la connettività era stata indicata come uno degli interventi destinati a lasciare un’eredità sul territorio.

“Gli investimenti olimpici hanno indubbiamente reso il nostro territorio più attrattivo, ma avrebbero potuto e dovuto farlo anche attraverso la possibilità di trasformare in valore produttivo il tempo speso per strada – osserva Campanari -. Nel corso di molti incontri sulla legacy olimpica, tenutisi prima dell’evento, erano stati citati e garantiti più volte investimenti sulle infrastrutture immateriali, fra le quali spiccava la connettività”.

Il nodo, secondo il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, è capire cosa sia accaduto dopo il miglioramento registrato durante la manifestazione olimpica. “Giova ricordare che, tutt’oggi, chi imbocca il tunnel dell’attraversamento di Lecco è praticamente impossibilitato ad usare il telefono per i successivi 40 km, fino a Colico (e viceversa). Evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma vorremmo capire dove sia il nodo critico e, soprattutto, se e quando la copertura telefonica, che seppur in maniera zoppicante durante i Giochi Olimpici Invernali aveva funzionato un po’ meglio, verrà definitivamente implementata e sistemata”.

Per Campanari non si tratta soltanto di una questione legata alla comodità di poter utilizzare il telefono durante il viaggio. “Si tratta di un fatto di logica, di opportunità, ed anche di sicurezza”, sottolinea.

Sulla stessa linea Riccardo Riva, coordinatore del Gruppo tecnico Infrastrutture di Confindustria Lecco e Sondrio, che richiama direttamente il tema della promessa legata alla legacy olimpica. “Constatiamo, con rammarico, che la connettività telefonica nelle gallerie delle tratte viabilistiche che attraversano la Valtellina, decantata come un lascito delle Olimpiadi Invernali, di fatto era una chimera. Tutto ha funzionato, fortunatamente, durante l’evento e poco oltre, poi il servizio è stato evidentemente sospeso. Perché?”

Una domanda alla quale si aggiunge quella sull’impatto concreto che l’assenza di copertura produce lungo un tratto viario così esteso. Gian Luca Bonazzi, presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, parla di una situazione che penalizza chi percorre quotidianamente queste strade.

“È sconfortante dover prendere atto, da un lato, di come le promesse relative a questo importante servizio siano state disattese e, dall’altro, del fatto di come forse non ci si renda conto di quanto sia penalizzante per chi si sposta per lavoro, per turismo o per qualunque altra ragione dover rinunciare a poter comunicare per un tratto così ampio”, afferma Bonazzi.

La richiesta di Confindustria Lecco e Sondrio è quindi quella di fare chiarezza sullo stato della copertura telefonica nelle gallerie della SS36 e della SS38, sulle ragioni per cui il servizio non sia stato mantenuto e, soprattutto, sui tempi per una sua definitiva implementazione.