Garanzia di occupabilità dei lavoratori: oltre 4.700 gli aderenti da inizio anno

Prosegue l’impegno dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate nella presa in carico dei lavoratori disoccupati

I dati aggiornati del programma Gol: “Dopo i buoni risultati del 2022, anche quest’anno il progetto prosegue positivamente”

LECCO – Prosegue l’impegno dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, in sinergia con gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro del territorio lecchese, nella presa in carico dei lavoratori disoccupati per l’attuazione del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) in provincia di Lecco.

La misura, finanziata dal Pnrr e attiva in Lombardia dal 6 giugno 2022, garantisce un supporto gratuito alle persone, beneficiarie o meno di strumenti di sostegno al reddito, che, dopo aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, necessitano di servizi di orientamento, qualificazione professionale e accompagnamento alla ricerca di un nuovo impiego.

I dati aggiornati estratti dal Siul (Sistema informativo unitario lavoro) di Regione Lombardia evidenziano che da gennaio 2023 al 18 luglio scorso, sono 4.742 le persone profilate in provincia di Lecco che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato con un tutor appartenente alla rete territoriale dei servizi per l’impiego (di cui 4.639 si sono rivolte ai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, pari al 98%).

Per il 2023, secondo gli obiettivi assegnati da Regione Lombardia, è previsto che siano almeno 5.769 le persone disoccupate, giovani e adulte, che aderiscono al programma Gol in provincia di Lecco, tanto che la rete territoriale lecchese dei servizi al lavoro sta precedendo spedita verso il raggiungimento del target assegnato (82% di avanzamento rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023).

Nel periodo in esame, ben 2.138 aderenti a Gol sono stati presi in carico per l’attivazione di una dote (di cui 1.398 utenti dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, pari al 65% del totale). La dote consiste in un pacchetto di servizi gratuiti che, a seconda del cluster di appartenenza degli utenti in esito alla profilazione, possono essere fruiti dai beneficiari della misura.

Rispetto al numero complessivo di doti aperte dall’inizio dell’anno, sono 841 le “doti formazione” attivate (di cui 610, pari al 73% del totale, sono state aperte dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate), che consentono la partecipazione a corsi di formazione, in gran parte già iniziati o conclusi, in parte da avviare.

Rispetto agli obiettivi di attivazione delle doti formazione stabiliti da Regione Lombardia per la provincia di Lecco per l’anno 2023, pari a 2.199 doti, la rete territoriale dei Centri per l’impiego e dagli operatori privati accreditati ha finora coperto il 38,2% del target assegnato.

Dall’avvio dell’attuazione di Gol in provincia di Lecco, sono complessivamente 11.291 le persone che sono state profilate dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, di cui 2.732, pari al 24% del totale, hanno scelto di essere prese in carico da uno dei 18 operatori accreditati privati che hanno stipulato l’accordo di partenariato con la Provincia di Lecco per la presa in carico degli utenti Gol.

Il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego Carlo Malugani commenta: “Dopo i buoni risultati registrati l’anno scorso, anche nel 2023 l’attuazione del programma Gol in provincia di Lecco sta procedendo positivamente. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un incontro con gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione del territorio, abbiamo comunicato l’aggiornamento dell’attuazione del programma, anche sotto il profilo dell’offerta formativa per giovani e adulti che aderiscono a Gol. Un’offerta certamente di qualità, che mira a promuovere corsi in linea con i fabbisogni di competenze richieste dalle imprese, ma che necessita di essere potenziata in alcuni ambiti. Come concordato, a settembre incontreremo tutti i partner pubblici e privati che hanno aderito al Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco; questo incontro dovrà essere operativo, per fornire a Regione Lombardia indicazioni utili all’attuazione del Patto stesso”.

IL REPORT CON I DATI AGGIORNATI AL 18 LUGLIO 2023