Gelato Day 2026, il 9 e 10 maggio a Lecco la solidarietà si fa dolce con “Melody”

Giunta alla tredicesima edizione la Giornata Europea del Gelato Artigianale

“Una manifestazione che riesce a mettere insieme qualità artigiana, identità europea e spirito di comunità”

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco rinnova anche per il 2026 la propria adesione al Gelato Day, la Giornata Europea del Gelato Artigianale giunta alla tredicesima edizione, promossa per valorizzare il gelato artigianale e il lavoro dei maestri gelatieri di tutta Europa.

L’iniziativa, istituita dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2012, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più significativi dedicati a un prodotto simbolo della tradizione artigiana italiana ed europea. Sul territorio lecchese, Confartigianato coinvolgerà le gelaterie associate nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, invitando le imprese a proporre alla clientela il gusto ufficiale dell’edizione di quest’anno: “Melody”.

Quest’anno il Gelato Day si lega idealmente all’Eurovision Song Contest e celebra il tema della musica come linguaggio universale capace di unire popoli e culture. “Melody”, infatti, è stato pensato come “il gelato che fa cantare l’Europa”: una ricetta cremosa e avvolgente, arricchita da una variegatura al pistacchio, granella di pistacchio e una delicata salsa all’arancia, in grado di regalare una nota fresca e luminosa.

Accanto alla valorizzazione del prodotto artigianale, Confartigianato Imprese Lecco ha scelto di dare all’iniziativa un significato sociale. Le gelaterie aderenti potranno infatti destinare una parte del ricavato ottenuto dalla vendita del gusto “Melody” ad associazioni attive sul territorio, trasformando così il Gelato Day in un’occasione concreta di solidarietà.

“Il Gelato Day è una manifestazione che riesce a mettere insieme qualità artigiana, identità europea e spirito di comunità – sottolinea il presidente della categoria Alimentaristi di Confartigianato Imprese Lecco, Luca Plinio Butti –. I nostri gelatieri rappresentano un’eccellenza del territorio e attraverso iniziative come questa possono raccontare non solo la bontà del prodotto, ma anche il valore umano e sociale dell’artigianato. E magari anche riuscire ad affascinare qualche giovane, considerate le difficoltà che incontriamo nel reperire forze fresche anche in questo ambito”.

Sulla stessa linea il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva: “Il Gelato Day dimostra ancora una volta come le imprese artigiane sappiano essere protagoniste non solo sul piano economico, ma anche culturale e sociale. Dietro un gelato artigianale ci sono professionalità, passione, creatività e una relazione autentica con il territorio. La scelta di sostenere associazioni locali attraverso questa iniziativa conferma la capacità dell’artigianato di generare valore condiviso e vicinanza concreta alle comunità”.

Confartigianato Imprese Lecco invita i cittadini a partecipare all’iniziativa nelle gelaterie aderenti del territorio, per celebrare insieme il valore del gelato artigianale europeo e sostenere, attraverso un gesto semplice e dolce, le realtà associative della provincia.

Ecco l’elenco delle gelaterie dove nel fine settimana sarà possibile assaggiare il gusto ”Melody”: