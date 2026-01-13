Gestione crisi aziendali: costituito il catalogo provinciale degli enti accreditati

Presa in carico dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali

“Rendere ancora più efficace il coordinamento territoriale delle politiche attive del lavoro rivolte ai dipendenti di aziende in crisi”

LECCO – Con determinazione 1516 del 19 dicembre 2025, la Provincia di Lecco ha costituito un catalogo provinciale composto da 18 operatori accreditati al lavoro e/o alla formazione che hanno manifestato l’interesse ad attivarsi mediante la presa in carico dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

Aderendo al catalogo, gli enti hanno dato la propria disponibilità a erogare attività di presa in carico di lavoratori lecchesi coinvolti in procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), mediante la realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro e iniziative di carattere formativo.

In questi casi, il coordinamento territoriale degli interventi di politiche attive del lavoro è svolto dal Nucleo crisi della Provincia di Lecco, operativo presso i Centri per l’impiego di Lecco e Merate, che si interfaccia con le competenti funzioni di Regione Lombardia, le parti sociali lecchesi (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), l’Ordine dei consulenti del lavoro e gli operatori accreditati aderenti al catalogo.

Per la gestione coordinata di questa tipologia di interventi, i Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco hanno messo a punto uno specifico strumento informatico, condiviso con gli operatori accreditati aderenti al catalogo, che consente un’efficace presa in carico dei lavoratori, nel rispetto del principio di libertà di scelta dell’ente a cui rivolgersi e in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

Il catalogo provinciale ha durata annuale.

“Da sempre la Provincia di Lecco lavora in rete con le parti sociali lecchesi, l’Ordine dei consulenti del lavoro di Lecco e gli operatori accreditati al lavoro e/o alla formazione per promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento professionale rivolti ai lavoratori in CIGS e a rischio di esubero – commenta il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Con l’istituzione di questo catalogo, la Provincia mira a rendere ancora più efficace il coordinamento territoriale delle politiche attive del lavoro rivolte ai dipendenti di aziende in crisi”.

QUI L’ELENCO DEGLI OPERATORI ACCREDITATI