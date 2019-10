Giornalisti russi sul Lago di Como per un educational tour

Sei giornalisti russi accompagnati in tour sul lago di Como

Visitarne le eccellenze e maturare esperienze

LECCO – Si sta svolgendo in questi giorni un Educational Tour organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco e dalla Provincia di Como – in collaborazione con i Comuni di Como, di Lecco e con la Provincia di Lecco – per un gruppo di sei giornalisti russi accompagnati dalla delegata Enit di Mosca, Tatiana Bozhko.

L’iniziativa si colloca nel progetto più vasto di condivisione delle strategie e delle azioni di promozione turistica del Lago di Como che, anche grazie alla nuova realtà della Camera di Commercio di Como-Lecco, vuole mettere in rete le esperienze, le peculiarità e le potenzialità di entrambe province.

Il press tour farà tappa in diverse località del territorio, per visitarne le eccellenze e maturare esperienze, che possano essere condivise con i lettori delle testate straniere di riferimento.

Il nutrito programma dell’Educational prevede una visita nel centro storico delle città di Como e di Lecco, oltre a una visita in motoscafo sul lago per goderne delle sue bellezze e attrattività naturali e artistiche, nonché una tappa presso un golf club locale.

Oltre alle località “must” da visitare sui rami di Como e Lecco, i giornalisti saranno accompagnanti a conoscere anche luoghi particolari e suggestivi, quali l’Osservatorio Alpinistico Lecchese e il Museo della Barca Lariana a Pianello.

Sabato 19 ottobre, ultimo giorno dell’Educational tour, è previsto un momento di incontro con il territorio dell’Alto Lago a Gravedona presso Palazzo Gallio, durante il quale la referente Enit illustrerà gli aspetti peculiari del mercato russo, presentando le aspettative e le esigenze del mercato russo e inquadrando qual è la percezione del brand Lago di Como in Russia.