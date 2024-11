Giornate del Turismo del Lago di Como: tra sostenibilità e strategie per il futuro

Un’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco

Il programma prevede la valorizzazione del territorio lariano, bilanciando sviluppo e tutela delle comunità locali

ERBA – Il centro espositivo Lariofiere di Erba ospiterà la prima edizione delle Giornate del Turismo del Lago di Como, un evento in programma il 3 e 4 dicembre, rivolto a operatori del settore, istituzioni e stakeholder, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

L’iniziativa offre un’opportunità preziosa per plasmare il futuro turistico del territorio, attraverso momenti di ascolto, confronto e formazione, strumenti essenziali per affrontare le sfide del turismo attuale e futuro. L’obiettivo di questa edizione non è solo condividere esperienze, ma fornire conoscenze e strategie concrete per trasformare il turismo in una risorsa positiva, minimizzando le criticità e garantendo che le comunità locali possano beneficiarne senza ripercussioni negative.

“Negli ultimi anni, il Lago di Como si è affermato come una delle destinazioni più attrattive d’Italia, con una crescita costante dei flussi turistici nazionali e internazionali. Tuttavia, all’interno del territorio lariano esistono realtà molto diverse tra loro: alcune aree vivono una forte pressione turistica, mentre altre registrano flussi più ridotti e desiderano sviluppare nuove opportunità di crescita” spiegano gli organizzatori.

Inoltre, aggiungono: “Per questo motivo, è fondamentale adottare un approccio di gestione differenziato, che tenga conto delle specificità di ogni zona. Solo attraverso soluzioni consapevoli e innovative è possibile bilanciare le esigenze di sviluppo turistico con la tutela del patrimonio naturale, culturale e sociale, offrendo strumenti efficaci e risposte mirate alle diverse comunità”.

“Desideriamo che il turismo diventi una risorsa condivisa, capace di valorizzare il territorio e di rispondere alle esigenze delle comunità locali – commenta Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como- Lecco – “Le Giornate del Turismo rappresentano un primo passo verso un turismo più consapevole, inclusivo e innovativo, in cui l’ascolto e la formazione sono elementi fondamentali”.

Il programma prevede una serie di appuntamenti, tra cui la presentazione e l’analisi dei dati turistici, insieme a workshop tematici focalizzati sullo sviluppo di collaborazioni strategiche per il futuro del turismo lariano. Un elemento distintivo delle Giornate è l’attenzione dedicata alla formazione degli operatori, con un’intera giornata a loro riservata per approfondire tematiche e acquisire competenze chiave per il settore.

Sei focus tematici esploreranno aspetti fondamentali come la sostenibilità, l’innovazione digitale, le strategie di comunicazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni, fornendo agli operatori strumenti concreti per affrontare le sfide e le trasformazioni in atto nel settore turistico.

“La formazione è uno strumento imprescindibile per consentire agli operatori di comprendere e affrontare i cambiamenti che il turismo sta vivendo – conclude Dadati – L’obiettivo è fornire conoscenze applicabili e stimolare un dialogo costruttivo sui temi fondamentali come la digitalizzazione e la sostenibilità”.

La partecipazione è gratuita ed è gradita la registrazione a questo link.

Per ulteriori informazioni è possibile mandare una e-mail a cultura.turismo@comolecco.camcom.it