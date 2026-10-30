Giovani e lavoro, la seconda puntata di Parole al Lavoro è dedicata al curriculum

Dopo il primo episodio dedicato al welfare, il progetto di Lecconotizie e Confindustria Lecco Sondrio affronta uno strumento fondamentale per chi cerca lavoro

LECCO – Dopo il welfare, è il CURRICULUM la parola protagonista della seconda puntata di “Parole al Lavoro”, il format editoriale che Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio hanno ideato per avvicinare i giovani al mondo delle imprese attraverso un linguaggio semplice, diretto e vicino alle nuove generazioni.

Un tema che riguarda da vicino chi sta terminando gli studi, si prepara a entrare nel mercato del lavoro o sta cercando una nuova opportunità professionale. Il curriculum vitae rappresenta infatti uno dei primi strumenti attraverso cui una persona entra in contatto con un’azienda e si presenta a chi potrebbe offrirle un’opportunità.

Ma che cosa racconta davvero un curriculum? E quanto è importante saper valorizzare il proprio percorso quando ci si propone a un’impresa?

Sono le domande da cui prende spunto il nuovo appuntamento della rubrica, che invita a guardare questo documento con una prospettiva più ampia rispetto alla sua funzione tradizionale. Perché il rapporto tra candidati e aziende comincia spesso proprio da lì: dal modo in cui ciascuno sceglie di raccontarsi professionalmente.

“Parole al Lavoro” nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili parole, concetti e dinamiche che appartengono alla quotidianità del mondo produttivo, ma che non sempre sono conosciuti a fondo da chi si affaccia per la prima volta alla realtà professionale.

Il progetto si sviluppa attraverso una serie di contenuti brevi e dinamici, pubblicati principalmente sotto forma di Reel sulle pagine Instagram di Lecconotizie e Confindustria Lecco Sondrio. Un formato pensato per intercettare le abitudini digitali dei più giovani, senza rinunciare alla precisione delle informazioni e alla concretezza degli argomenti affrontati.

La prima puntata era stata dedicata al WELFARE, per approfondire che cosa può offrire un’azienda ai propri dipendenti oltre alla retribuzione. Ora il percorso prosegue con il curriculum, uno strumento centrale nella ricerca di lavoro e nella costruzione del proprio futuro professionale.

Altri termini e argomenti accompagneranno le prossime uscite, con l’intento di costruire progressivamente un percorso di conoscenza e orientamento che metta in relazione le nuove generazioni con il sistema delle imprese del territorio.

Per guardare la seconda puntata e seguire i prossimi appuntamenti è possibile consultare i profili Instagram di Lecconotizie (lecco_notizie) e Confindustria Lecco Sondrio (confindustria_leccosondrio).

Perché capire una parola può essere il primo passo per conoscere meglio il mondo del lavoro.