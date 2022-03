Ad aprile un corso di formazione gratuito per diventare addetti ai servizi di bar e ristorazione

Lo promuove il Consorzio Consolida, iniziativa rivolta ai giovani sena lavoro tra i 18 e i 29 anni

LECCO – Opportunità importante per i giovani disoccupati del territorio: nel mese di aprile partirà un corso di formazione gratuito per diventare addetto servizi bar e ristorazione, un’iniziativa rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni che siano disoccupati o inoccupati.

L’obiettivo, spiegano dal Consorzio Consolida che promuove il corso, è di trasmettere ai partecipanti delle competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Per rafforzare il valore professionale di questa esperienza, al termine della formazione sarà possibile effettuare un tirocinio retribuito in azienda a completamento del percorso.

Il corso, finanziato dal progetto In Jobs di fondazione JP Morgan e Mestieri Lombardia, si terrà tra il 4 aprile e il 4 maggio per un totale di 60 ore e sarà caratterizzato dalla presenza di una parte teorica accanto ad attività sul campo, sia in aula sia presso bar e ristoranti del territorio a Lecco, Mandello del Lario e Varenna.

Requisiti essenziali per partecipare al percorso sono l’età (18-29 anni), la residenza o il domicilio in provincia di Lecco; essere inoccupato o disoccupato e non essere iscritto a percorsi di studio di qualifica, superiori o universitari; essere motivato alla frequenza al corso e a svolgere la professione relativa; avere una buona conoscenza della lingua italiana.

Per partecipare al corso di formazione è sufficiente inviare curriculum, carta identità e codice fiscale all’indirizzo e-mail gilardoni@mestierilombardia.it entro giovedì 31 marzo 2022.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Gilardoni del Servizio Educativo al Lavoro ai numeri 0341-286883, 342-0304830 o all’indirizzo e-mail gilardoni@mestierilombardia.it.