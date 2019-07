Giovedì Shopping di Sera ancora più ricco con i Saldi estivi

Quinto giovedì sera di negozi aperti e animazione in centro Lecco

E’ il primo giovedì dall’inizio dei Saldi Estivi

LECCO- Il quinto appuntamento con Shopping di Sera 2019, in programma giovedì 11 luglio, è particolarmente atteso dai negozianti e da Confcommercio Lecco che organizza questa manifestazione.

Infatti sarà il primo giovedì sera con i saldi estivi, iniziati ufficialmente lo scorso 6 luglio: un’occasione da non perdere quindi per comprare a prezzi vantaggiosi… anche dopo le ore 21. Visti il successo delle precedenti serate e la maggiore predisposizione per gli acquisti che la stagione dei saldi porta con sé, i commercianti di Lecco che hanno aderito a Shopping di Sera si aspettano grandi cose dall’appuntamento dell’11 luglio.

Come giovedì scorso, dalle 21 nel centro Lecco Gonfiabilandia garantirà l’animazione itinerante per i bambini: l’iniziativa è a cura di Confcommercio Lecco. Sempre alle ore 21, la Libreria Volante di via Bovara proporrà le “Olimpiadi Volanti”, una serata di giochi letterari aperti a tutti, con ricchi premi per i partecipanti e tanto divertimento.

La diciottesima edizione di Shopping di Sera 2019 prevede sette giovedì consecutivi: iniziata il 13 giugno scorso, si concluderà il 25 luglio.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (https://www.confcommerciolecco.it/eventi/shopping-di-sera-2019-si-parte-il-13-giugno/) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).