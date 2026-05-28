“Green Steel Vision”, al Politecnico di Lecco confronto sul futuro sostenibile della siderurgia

Istituzioni, imprese e mondo accademico riuniti nell’Aula Magna del Polo territoriale per discutere di transizione green, energia e innovazione

Dal ruolo del capitale umano all’acciaio “green”, passando per ESG, digitalizzazione e competitività del manifatturiero

LECCO – Il futuro della siderurgia passa dalla sostenibilità, dall’innovazione tecnologica e dal capitale umano. È questo il filo conduttore di “Green Steel Vision”, l’incontro ospitato questa mattina nell’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, che ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per riflettere sulle sfide della transizione green nel settore siderurgico e manifatturiero.

Ai lavori hanno partecipato oltre cinquanta tra imprenditori e liberi professionisti in una giornata di confronto dedicata ai temi dell’energia, dell’economia circolare, dell’innovazione e della competitività industriale.

Ad aprire l’incontro è stato il professor Marco Tarabini, prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano, che ha sottolineato il ruolo dell’università nel rapporto con le imprese e nella formazione delle competenze. “Ogni volta che le aziende pensano al Politecnico, noi siamo fieri di questa scelta. Oggi viviamo nell’epoca di una rivoluzione continua e le aziende si devono aggiornare costantemente. Il cambiamento deve essere una realtà costante”.

Tarabini ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore del capitale umano: “Non bastano gli impianti, ma sono le risorse umane a fare la differenza. Il capitale umano è quello che conta”.

Il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza ha ricordato il peso del sistema produttivo lombardo, definendo la Lombardia “la regione più manifatturiera d’Italia e una delle zone più manifatturiere d’Europa”, sottolineando la necessità di coniugare sostenibilità e competitività senza penalizzare le imprese.

Sul tema della transizione è intervenuto anche l’eurodeputato Pietro Fiocchi, che ha evidenziato la necessità di “non penalizzare chi è davanti”, indicando come priorità “energia a prezzi sostenibili, sostegno all’innovazione e tutela della concorrenza”.

L’avvio della sessione tecnica è stato affidato a Eduardo Valecchi, CEO di Steel Italian Consultants e promotore dell’iniziativa, che ha definito il confronto tra imprese e professionisti un passaggio fondamentale per affrontare le sfide future del settore. “Abbiamo bisogno di una crescita. È il mio trentesimo anniversario e volevo farci questo regalo, una giornata di confronto e crescita condivisa”.

Tra gli interventi più tecnici quello del professor Carlo Mapelli del Politecnico di Milano, che ha affrontato il tema dei cicli siderurgici, dell’impatto ambientale della produzione di acciaio e del ruolo dell’energia nella transizione ecologica. “Si sta producendo dell’acciaio green?” si è chiesto il docente, soffermandosi anche sulla necessità di migliorare la capacità di accumulo dell’energia rinnovabile.

Il tema ESG è stato affrontato da Giuseppe Sinisi di Oxygen 02 Legacy, che ha definito la sostenibilità “non un costo, ma uno strumento industriale e finanziario”, mentre Sara Pelucchi di KC&A ha evidenziato il legame tra approccio ESG e risultati economici delle imprese.

Nel corso della mattinata si è parlato anche di transizione energetica, recupero fondi, logistica e digitalizzazione, con gli interventi di Federico Biffi di Plenitude, Nello Rapini di RSM, Matteo Calascibetta di Boriani Navigazione e Matteo Falsetti di Easynet Group, che ha definito “il nuovo acciaio resiliente”, richiamando il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle competenze operative nel manifatturiero.

Lo sguardo internazionale portato dal gruppo indiano Mandalam ha ulteriormente ampliato il confronto sulla dimensione globale della transizione green.

A chiudere la giornata è stato infine Dario Righetti, presidente della Picco Lecco, che ha raccontato il modello costruito dalla società sportiva lecchese attraverso il legame con il territorio, la valorizzazione delle persone e l’attenzione alla formazione. “Occorrono idee, persone e progetti”, ha sottolineato Righetti, ricordando come oggi anche il mondo sportivo sia sempre più coinvolto nei temi ESG e della responsabilità sociale.