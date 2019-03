Successo per la nuova iniziativa del Gruppo Giovani di Api Lecco

Concluso il corso sull’analisi di bilancio, ad aprile si parla di business plan

LECCO – Non un semplice corso di analisi di bilancio. Quelle organizzate dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api sono lezioni pratiche, da imprenditore a imprenditore.

A prenderne parte è un gruppo che ormai da tre anni si incontra presso la sede di via Pergola per affrontare gli aspetti critici legati all’analisi di bilancio interpretando le informazioni in chiave strategica e previsionale.

A tenere gli incontri un docente d’eccezione: Guido Bonaiti, CFO della Itla Bonaiti, storico Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Api e grande appassionato di analisi di bilancio e valutazione aziendale.

La prima parte del corso, dal titolo “Bilancio non ti temo!”, si è concluso martedì pomeriggio, 12 marzo, ed è stato richiesto proprio da numerosi imprenditori che hanno partecipato alla scorsa edizione.

“Come Gruppo Giovani Imprenditori abbiamo così deciso non solo di organizzare la terza edizione del corso base, ma di spingerci oltre e avviare anche un corso upgrade, in programma martedì 9 e giovedì 11 aprile, dedicato al business plan” ha dichiarato Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Api.

“Ricevere dagli imprenditori stessi proposte sulle iniziative da organizzare è per noi un importante traguardo, significa che in Associazione siamo attivi e ci stiamo facendo sentire, seppur ci sia ancora tanto da fare” ha concluso Silipigni.

Oltre a corsi di formazione il gruppo ha in programma delle visite aziendali sia presso aziende associate che presso realtà di successo del territorio. Per seguire tutte le iniziative in programma è possibile consultare la pagina dedicata al Gruppo sul sito di Api Lecco.