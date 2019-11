Maurizio Rusconi di Valmadrera resta alla guida del Gruppo

Il Consiglio eletto sarà in carica fino al 2024

LECCO – Assemblea elettiva per il Gruppo Macellerie di Confcommercio Lecco. L’appuntamento, svoltosi lunedì 18 novembre presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, ha visto la conferma come guida del gruppo del presidente uscente Maurizio Rusconi di Valmadrera. La sua elezione, come quella del Consiglio, è avvenuta all’unanimità.

Il direttivo delle macellerie di Confcommercio Lecco resterà in carica per il quinquennio 2019-2024 e sarà composto, oltre che dal presidente Rusconi, dai consiglieri (tutti confermati) Eliseo Brioni di Brivio, Aurelio Casiraghi di Osnago, Vittorio Sala di Dervio, Nicola Valnegri di Galbiate e Luigi Vassena di Lecco.

Ringraziando per la fiducia rinnovata dall’assemblea, Maurizio Rusconi – al terzo mandato come presidente – ha ribadito l’impegno proprio e del Consiglio in favore della categoria, spiegando che vorrebbe potere dare vita come realtà di Confcommercio Lecco a una proposta formativa per i macellai. Tra le idee avanzate dal presidente Rusconi anche quella di programmare un evento del Gruppo durante l’edizione 2020 di Ristorexpo a Lariofiere, con il sostegno di Federcarni.