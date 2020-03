Guanti, mascherine e protezioni, il dono della Map Srl all’Ospedale di Lecco

L’azienda di soluzioni per la pulizia ha donato un bancale di materiale al Manzoni

Il titolare: “Un piccolo gesto sperando di aiutare chi è in prima linea per tutti noi”

LECCO – Un bancale di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale donati all’Ospedale Manzoni di Lecco e ai suoi operatori sanitari, impegnati da un mese nella lotta al Coronavirus. E’ il dono fatto dall’azienda di soluzioni per la pulizia Map Srl e consegnato proprio ieri, mercoledì.

“Siamo sempre in contatto con l’Ospedale Manzoni, dal momento che è nostro cliente – ha spiegato il titolare Lorenzo Vacante – sappiamo che la situazione è di emergenza, scarseggiano le protezioni principali e abbiamo deciso di donare un bancale di merce a chi è in prima linea per contrastare questa emergenza”.

Tra il materiale ci sono mascherine chirurgiche, gel disinfettanti, camici usa e getta, copri scarpe, guanti monouso, ghiaccio istantaneo in busta.

“Un piccolo gesto ma speriamo di aiuto per chi sta facendo così tanto per noi” ha concluso il titolare dell’azienda.