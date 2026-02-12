Holcim completa l’acquisizione di Calcestruzzi Erbesi e rafforza la presenza in Lombardia

Tre nuovi impianti produttivi ad Albate, Galbiate e Uboldo

Annunciata la nascita di Gruppo Erbesi SpA

LECCO – Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. acquisisce il restante 75% di Calcestruzzi Erbesi S.r.l. e ne assume il pieno controllo, compresa la controllata S.A.R.Ca. S.r.l. L’operazione, annunciata a febbraio, segna l’evoluzione di una collaborazione già consolidata tra le due realtà.

Calcestruzzi Erbesi, nata nel 1967 nell’industrializzazione del calcestruzzo, entra così integralmente nell’orbita della multinazionale, rafforzandone il posizionamento in Lombardia. L’acquisizione amplia la rete Holcim con tre impianti di produzione situati ad Albate, Galbiate e Uboldo, consentendo di servire in modo più capillare le province di Lecco, Como e Varese e di consolidare la presenza nel quadrante nord-occidentale dell’area metropolitana di Milano.

L’operazione punta alla consolidazione dei risultati e alla generazione di ulteriore valore attraverso sinergie operative. “Questa acquisizione rappresenta un importante passo strategico nel percorso di crescita, in linea con la nostra strategia NextGenGrowth tra i cui pilastri c’è l’obiettivo di ampliamento ed espansione nei mercati di interesse che ci consentono di affermarci come partner di riferimento per l’edilizia sostenibile. Calcestruzzi Erbesi è una realtà storica e solida, con una profonda conoscenza del territorio e relazioni di lungo periodo con clienti e stakeholder. Siamo lieti ed onorati di proseguire e rafforzare questa collaborazione, valorizzando le competenze esistenti e costruendo insieme nuove opportunità di sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Calogero Santamaria, amministratore delegato di Holcim Aggregati Calcestruzzi.

Parallelamente Alfredo, Mario e Luca Sangiorgio rafforzano la relazione con Holcim attraverso la nascita della nuova società Gruppo Erbesi SpA, che completerà l’offerta per i clienti storici di Calcestruzzi Erbesi con servizi di trasporto e fornitura di materiali per l’edilizia. Una sinergia che, secondo quanto dichiarano, consentirà di proseguire un percorso orientato alla crescita qualitativa in un mercato caratterizzato da sfide sempre più complesse.

“La collaborazione continua quindi in una forma diversa, più definita, che siamo certi accrescerà il valore nell’ambito del settore delle costruzioni nel nostro territorio mantenendo intatto il rapporto di collaborazione e complicità che siamo stati in grado di creare negli anni con i nostri clienti”, afferma la famiglia Sangiorgio, sottolineando la volontà di coniugare continuità e innovazione anche grazie al know how internazionale del gruppo.