Entrambe sul lago, una a Bellano e l’altra a Malgrate: “Raccontano la storia turistica del territorio”

Con i due riconoscimenti della provincia di Lecco, salgono a 180 le strutture ricettive storiche premiate

LECCO – Anche due strutture ricettive storiche della provincia di Lecco sono state premiate nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Palazzo Lombardia. A ricevere il marchio di albergo storico l’Hotel Meridiana di Bellano e l’Hotel Promessi Sposi di Malgrate. Due realtà che, con la loro lunga attività, raccontano la storia dell’ospitalità lecchese e il legame tra le imprese ricettive e le località in cui operano.

La cerimonia di premiazione si è svolta in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, che ha

consegnato i riconoscimenti alle strutture selezionate: “La continuità di queste attività racconta il lavoro di imprese che hanno attraversato decenni di cambiamenti nel turismo. Il riconoscimento dà valore alla loro esperienza e al contributo che hanno portato alle località in cui operano”.

Le due strutture si trovano a Bellano e Malgrate, entrambe sul lago. Le loro storie si inseriscono in un territorio in cui l’ospitalità ha accompagnato nel tempo lo sviluppo turistico, adattandosi alle trasformazioni della domanda e delle abitudini di viaggio: “Per raccontare una destinazione in modo completo – prosegue l’assessore – è importante dare spazio alle imprese che ne hanno segnato la storia turistica e che continuano a lavorare sul territorio. Queste realtà meritano di essere riconoscibili anche attraverso gli strumenti di promozione regionale”.

Con i due riconoscimenti della provincia di Lecco, salgono a 180 le strutture ricettive storiche premiate da Regione Lombardia nelle prime due edizioni, dopo le 109 della prima edizione del 2024. Il riconoscimento, previsto dalla normativa regionale sul turismo, valorizza le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che rispettano requisiti specifici, tra cui almeno cinquant’anni di continuità della gestione o dell’insegna.

“Queste strutture – conclude Massari – raccontano una parte della storia turistica lombarda attraverso l’esperienza maturata nel tempo. Valorizzarle significa riconoscere il lavoro degli

operatori e far conoscere meglio le località in cui svolgono la propria attività”.