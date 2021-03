I Consulenti del Lavoro rinnovano il loro consiglio provinciale

Eletto il nuovo Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Lecco

Matteo Dell’Era confermato presidente

LECCO – Lo scorso mercoledì si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei cinque componenti del Consiglio dei Consulenti del Lavoro di Lecco e dei tre componenti del Collegio dei Revisori per il mandato 2021-2024.

“Per la prima volta nella storia del consiglio provinciale, in considerazione della situazione di emergenza, abbiamo deliberato e poi attuato il voto elettronico da remoto tramite la piattaforma Polyas nel rispetto dei principi di segretezza, libertà e partecipazione al voto così come previsti dal regolamento elettivo in vigore” spiegano dall’ordine lecchese.

Hanno espresso il voto 66 iscritti su 82 aventi diritto al voto (80,49% – percentuale mai verificatasi in nessuna delle elezioni del passato).

Matteo Dell’Era è stato confermato presidente, Ivana Mariachi è stata eletta segretario, Dario Zangani è tesoriere, consiglieri Fabrizio Fociani e Nico Gilardi.

Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti: Fabiano Combi (presidente), Maria Antonietta Panzeri (sindaco effettivo) e Mario Bernardo (sindaco effettivo).