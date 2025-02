I giovani imprenditori di Confindustria in visita da Elemaster Group

Elemaster Group è un riferimento a livello internazionale con le sue soluzioni innovative, la qualità e la flessibilità

LECCO – Nuova visita aziendale organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio per conoscere da vicino le eccellenze del territorio. Grazie alla disponibilità di Elemaster, l’esperienza più recente è stata un viaggio all’insegna dell’alta tecnologia e di una visione globale dei processi di innovazione e dei mercati

Elemaster Group, con gli imprenditori Valentina Cogliati, President & CEO, e Giovanni Cogliati, Vicepresident & CCO, ha aperto le porte della sede di Lomagna al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio per una visita aziendale all’insegna dell’alta tecnologia e di una visione globale dei processi di innovazione e dei mercati.

Multinazionale specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ad elevato contenuto tecnologico, Elemaster Group è un riferimento a livello internazionale con le sue soluzioni innovative, la qualità e la flessibilità. Il gruppo opera in numerosi settori: ferroviario; AI e supercomputing; industry & robotics; medicale; energia; avionica, spazio e difesa; automotive.

Fra i successi più recenti, e progetto attualmente in fase di sviluppo, una commessa da 45 milioni di euro per contribuire alla realizzazione del radiotelescopio SKA Observatory, il progetto mondiale più ambizioso nel settore, che esaminerà la volta celeste con una risoluzione e sensibilità senza precedenti, alla ricerca delle origini dell’universo.

“Siamo lieti di aver ricevuto la visita dei giovani imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, in ottica di reciproco confronto con il tessuto imprenditoriale locale e di interazione e crescita continua con il mondo delle nuove generazioni” ha detto Valentina Cogliati President & CEO di Elemaster Group.

“Ringrazio di cuore Valentina e Giovanni Cogliati per averci aperto le porte di Elemaster Group. Il nostro viaggio sul territorio per conoscere le diverse sfaccettature del sistema produttivo si arricchisce di una tappa estremamente preziosa, in un’azienda che rappresenta un esempio di eccellenza sotto molteplici aspetti” ha evidenziato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti.

Impegnata sul fronte della sostenibilità, Elemaster Group ha conseguito la certificazione EcoVadis, oltre alle certificazioni ISO 45001 (2023) per la sicurezza sul lavoro e ISO 14000 (2009) per la gestione ambientale. Detiene inoltre le principali certificazioni internazionali dei settori in cui opera.

La vocazione globale di Elemaster Group si riflette in una rete di siti produttivi e uffici dislocati in tutto il mondo, che si aggiungono all’headquarter di Lomagna e agli altri plant italiani.

Fiore all’occhiello del Gruppo è ELETECH, Head degli International Design Centers, divisione R&D del Gruppo, fondata nel 2000 e oggi formata da oltre 60 ingegneri. ELETECH si è da poco trasferita nel nuovo impianto di Osnago, concepito come Innovation Design Center e comprendente il nuovissimo Elevo Innovation Hub, un polo strategico progettato per supportare le start-up nel loro percorso di crescita e sviluppo.