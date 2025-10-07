I paesaggi di Varenna protagonisti a Expo Osaka 2025

La Lombardia celebra le bellezze e le eccellenze della provincia di Lecco, tra paesaggi, cultura e storia

“Expo Osaka è un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto autentico e competitivo della Lombardia”

GIAPPONE – Un territorio che unisce bellezza, cultura e spirito imprenditoriale, capace di fondere tradizione e innovazione in un modello di successo riconosciuto a livello internazionale. È questa la Lombardia presentata all’Expo di Osaka dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni: una regione che eccelle nella moda, nel turismo e nel design, settori che ne esprimono lo stile, la creatività e la forza produttiva.

All’interno dello Spazio Lombardia, cuore pulsante della presenza regionale all’Esposizione Universale, i visitatori possono vivere un’esperienza immersiva attraverso un video dedicato alle 12 province lombarde: un viaggio emozionale che, in pochi minuti, racconta la straordinaria varietà e la ricchezza di un territorio unico, dove arte, natura e storia si intrecciano in un perfetto equilibrio.

Dalle atmosfere spirituali del Sacro Monte di Varese ai suoni e alle tradizioni di Cremona, culla della liuteria e della musica classica, fino alla maestosità della Reggia di Monza e al celebre autodromo, simbolo di sport e cultura: ogni provincia si racconta attraverso immagini capaci di lasciare il segno.

Scorrono i panorami incantati del Lago di Como, le dolci colline dell’Oltrepò Pavese con i loro vini e borghi senza tempo, la maestosità del Duomo di Milano e la vivacità dei Navigli. E ancora, Mantova, scrigno di tesori rinascimentali; Sondrio, proiettata verso i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026; Lodi, con la suggestiva Piazza della Vittoria; Lecco, dove letteratura e paesaggi si fondono in scenari da sogno; Bergamo, con la Porta San Giacomo e il borgo di Lovere; e Brescia, con l’eleganza di Sirmione, perla del Garda amata in tutto il mondo.

“La Lombardia – ha sottolineato Mazzali – è la prima regione italiana per design, moda e cosmesi, ma rappresenta anche un vero laboratorio di idee e innovazione. I nostri imprenditori sono ambasciatori di uno stile che coniuga bellezza, creatività e capacità produttiva, un modello che il Giappone riconosce e apprezza da sempre”.

“Expo Osaka – ha aggiunto Mazzali – è un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto autentico e competitivo della Lombardia: una regione capace di raccontarsi attraverso le proprie eccellenze, trasformando arte, cultura e impresa in motori di attrattività turistica e di sviluppo economico”.

La missione lombarda in Giappone proseguirà nei prossimi giorni: mercoledì 8 ottobre il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, saranno a Tokyo per una serie di incontri istituzionali con rappresentanti del mondo politico ed economico giapponese.

Il presidente Fontana raggiungerà la delegazione lombarda all’Expo di Osaka venerdì 10 ottobre, per proseguire la missione di promozione internazionale di una Lombardia proiettata verso il futuro, con visione e orgoglio.